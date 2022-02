Pekin 2022: "Konsultacja prawna" opóźnia ceremonię medalową

To właśnie zawodnicy występujący w barwach RKO (nie mogą startować pod flagą Rosji z powodu zawieszenia za organizowany w tym kraju na szeroką skalę doping) triumfowali w poniedziałek w rywalizacji drużynowej. Pierwotnie ceremonia medalowa miała odbyć się jeszcze tego samego dnia, ale najpierw przełożono ją na wtorkowy wieczór, a następnie na czas nieokreślony. W środę przekazano, że sprawę opóźnia "konsultacja prawna", ale nie podano, czego ona dotyczy.

- Sytuacja, która pojawiła się nagle, wymaga konsultacji prawnej. Możecie być pewni, że robimy wszystko, by rozwiązać to tak szybko, jak to tylko możliwe. Nie mogę podać więcej szczegółów, ale robimy co w naszej mocy. Ceremonia odbędzie się tak szybko, jak będzie to możliwe - zaznaczył rzecznik MKOl Mark Adams.

Ekipa RKO zdobyła w konkursie drużynowym złoto, a jej gwiazdą była Kamiła Walijewa. 15-letnia solistka została przy tej okazji pierwszą zawodniczką w historii igrzysk, która wykonała poczwórny skok (udały jej się dwa). To właśnie m.in. ona nie pojawiła się na zaplanowanym na środę treningu. Zabrakło też trojga innych członków mistrzowskiej drużyny: solisty Marka Kondratiuka oraz pary sportowej Anastazji Miszyny i Aleksandra Galliamowa. Nie podano przyczyny ich nieobecności. Ćwiczyła jedynie para taneczna Wiktoria Sinicyna i Nikita Kacałapow.

Kondratiuk we wtorek brał udział w pierwszej części rywalizacji solistów - programie krótkim. Awansował do finałowej części rywalizacji, którą zaplanowano na czwartek.

Międzynarodowa Federacja Łyżwiarska (ISU) - tak jak MKOl - zaznaczyła jedynie, że chodzi o "konsultację prawną", a RKO oraz zajmująca się sprawą dopingu podczas igrzysk Międzynarodowa Agencja Badawcza (ITA) nie skomentowały sprawy.

MC, PAP