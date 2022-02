- Przypomnę, że nie wolno nam poruszać się pomiędzy obiektami sportowymi, hotelami a centrum prasowym piechotą. Jeżeli dwa miejsca dzieli zaledwie kilkadziesiąt metrów, to musimy korzystać z autobusów. Te kursują, jak chcą. Pokonanie trasy z centrum prasowego do wioski olimpijskiej, choć to tylko dwa kilometry, zajmuje około 90 minut - tłumaczył Lejman.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022: Terminarz. Kiedy startują Polacy?

Przyczyną takich zabiegów stosowanych przez organizatorów są obostrzenia związane z pandemią. Niemniej jednak problem z transportem jest o wiele bardziej złożony i znacząco utrudnia on pracę dziennikarzom.

- Jeszcze gorzej jest z podróżami między miejscowościami, w których odbywają się igrzyska. Żeby pojechać z Zhangjiakou do Pekinu na wieczorne zawody w short tracku, można skorzystać z szybkiego pociągu, ale ostatni pociąg powrotny z Pekinu odjeżdża o 20:50, więc nie można do końca zostać na zawodach. Dziennikarze złożyli już protest w tej sprawie - wyjaśniał dziennikarz Polsatu News i Interii.

Jakby tego było mało, dziennikarze mają problem z Internetem w hotelach.

- Jest też problem z Internetem. O ile w centrum prasowym Internet jest nieograniczony, tak w hotelach działa na chińskich zasadach. Nie ma Google, nie ma większości mediów społecznościowych. Trzeba korzystać z kart SIM kupionych w Europie.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mtu, Polsat Sport