Większość osób skupiona wokół środowiska sportowego na Wyspach Brytyjskich spodziewała się, że Kurt Zouma zostanie surowo ukarany za bestialskie zachowanie, jakiego dopuścił się w stosunku do własnego kota. Tymczasem piłkarz drużyny West Ham United nie tylko nie został zawieszony, ale nawet wyszedł w wyjściowym składzie na ligowy mecz z Watfordem.

Zouma został potępiony przez większość opinii społecznej po tym, jak dopuścił się karygodnego zachowania wobec bezbronnego zwierzęcia. W sieci znalazło się nagranie, na którym obrońca ekipy West Ham United upuszcza swojego kota na ziemię, po czym kopie go, a zwierzę przelatuje przez całą kuchnię i uderza w mebel. Na kolejnym filmie widać z kolei, jak Francuz bije kota otwartą dłonią...

Niemal ze wszystkich stron na piłkarza spadła lawina w pełni zasłużonej krytyki. Wystarczy powiedzieć, że Jan Błachowicz wyzwał go publicznie na sparing, nazywając go przy tym "sk*****m i kawałkiem g***a". Wydawało się więc oczywiste, że obrońca zostanie surowo ukarany oraz zawieszony, przynajmniej do czasu wyjaśnienia sprawy. Angielskie media informowały nawet, że Zoumie grozi wyrzucenie z zespołu.

Rzeczywistość okazała się jednak całkowicie odmienna, bowiem Francuz znalazł się w wyjściowym składzie swojej drużyny na ligowy mecz przeciwko Watford FC. Menadżer "Młotów" David Moyes swoją decyzję o uwzględnieniu zawodnika, który zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej skopał bezbronne zwierzę, tłumaczył tym, że "jest to jeden z jego najlepszych piłkarzy".

- Kurt to jeden z naszych najlepszych graczy. Oczywiście sprawa jest w toku, klub się nią zajmuje, ale to oddzielna sprawa - powiedział przed meczem Moyes cytowany przez "The Telegraph".

Pod postem na Twitterze z awizowanym składem na mecz z Watfordem znalazło się wiele bardzo krytycznych komentarzy. Kibice, dziennikarze, a także sportowcy nie są w stanie zrozumieć, dlaczego Zoumie pozwolono w ogóle wyjść na boisko.



Fani nie zasypują jednak gruszek w popiele - obecnie zbierane są podpisy pod petycją, aby piłkarzem zainteresowała się prokuratura. Za znęcanie się nad zwierzętami Francuzowi może grozić kara nawet pięciu lat więzienia. Ponadto w trakcie ostatniego meczu, za każdym razem kiedy Zouma był przy piłce, kibice obu drużyn buczeli, a gdy starł się on z Joshuą Kingiem z Watfordu, na trybunach wybrzmiała przyśpiewka "tak czuje się twój kot".