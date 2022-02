EBL: Grupa Sierleccy Czarni Słupsk z kolejnym zwycięstwem

W jedynym czwartkowym spotkaniu Energa Basket Ligi Grupa Sierleccy Czarni Słupsk pokonali we własnej hali Asseco Arkę Gdynia 100:75.

Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy po akcjach Marka Klassena oraz Mikołaja Witlińskiego prowadzili 10:3. Asseco Arka zareagowała jednak świetną serią 9:0 i po akcji Adriana Boguckiego wychodziła na prowadzenie! Mecz się zdecydowanie wyrównał, a dzięki kolejnym rzutom wolnym Boguckiego po 10 minutach to gdynianie byli lepsi - 17:20. Druga kwarta była ponownie lepsza dla słupszczan, którzy wracali na prowadzenie po zagraniach Mikołaja Witlińskiego. Po późniejszych akcjach Klassena i Słupińskiego różnica wzrosła nawet do dziewięciu punktów. Goście w tej części gry mieli spore problemy z konstruowaniem swoich akcji oraz ze skutecznością. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 44:34.



Trzecią kwartę od serii 9:0 rozpoczął zespół trenera Milosa Mitrovicia - po trafieniach Bartłomieja Wołoszyna zbliżył się na punkt! Szybko odpowiadał na to jednak rozgrywający świetny mecz Dawid Słupiński. Trójki dokładał także Jakub Musiał i spotkanie ponownie było pod kontrolą Grupa Sierleccy Czarnych. Dzięki rzutom wolnym Kalifa Younga po 30 minutach było 73:56. Marek Klassen w kolejnej kwarcie jeszcze bardziej powiększał przewagę słupszczan. Mimo pojedynczych akcji Dylewicza i Wilczka, Asseco Arka nie była już w stanie nawiązać rywalizacji. Do ataku włączył się też Marcus Lewis, a drużyna trenera Mantasa Cesnauskisa zwyciężyła ostatecznie 100:75.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Marek Klassen z 25 punktami, 5 zbiórkami i 8 asystami. W ekipie gości wyróżniał się Bartłomiej Wołoszyn - zdobył 15 punktów i 5 zbiórek.

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Asseco Arka Gdynia 100:75 (17:20, 27:14, 29:22, 27:19)

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk: Marek Klassen 25, Dawid Słupiński 23, William Garrett 15, Mikołaj Witliński 10, Anthony Lewis 8, Jakub Musiał 8, Bartosz Jankowski 6, Kalif Young 3, Przemysław Szczepanek 2, Błażej Kulikowski 0, Maciej Piątkowski 0

Asseco Arka Gdynia: Bartłomiej Wołoszyn 15, Filip Dylewicz 14, Adrian Bogucki 13, Novak Music 9, Anthony Durham 9, Dominik Wilczek 6, Marcin Kowalczyk 3, Wojciech Tomaszewski 2, Adam Hrycaniuk 2, Łukasz Walkowiak 2, Iwo Olender 0

