Maliszewska - której bardzo rygorystycznie stosowane przez organizatora przepisy sanitarne dot. osób, u których wykryto COVID-19, uniemożliwiły start na jej koronnym dystansie 500 m - nie kryje wysokich aspiracji. W środę wygrała bieg eliminacyjny, w piątek rozpocznie rywalizację od ćwierćfinału.

- Pokazałam wszystkim rywalkom, że 1000 m jest dystansem, na którym będę chciała się odgryźć. Wróciłam i to w pięknym stylu, a nie z podkulonym ogonem - powiedziała po wyścigu eliminacyjnym.

Chce udowodnić sobie i tym, którzy tak mocno utrudnili jej pierwsze dni pobytu w Chinach, że jest nadal jedną z najlepszych na świecie zawodniczek w tej dyscyplinie.

- Teraz trzeba jednak zachować spokój i spróbować wycisnąć tyle, ile się da - dodała.

W ćwierćfinale jej najgroźniejszą rywalką powinna być Koreanka Yubin Lee. A w walce o medale najbardziej musi się obawiać jej rodaczki Minjeong Choi, Holenderki Suzanne Schulting, która była najlepsza na tym dystansie cztery lata temu, i 10-krotna medalistka igrzysk Włoszka Arianna Fontana.

Wcześniej, bo już o godz. 4 rano czasu polskiego, rozpocznie się w Yanqing supergigant kobiet, w którym wystartuje Maryna Gąsienica-Daniel. Polka w slalomie gigancie, w którym zajęła ósme miejsce, pokazała, że jest dobrze przygotowana do igrzysk, jednak w piątek miejsce w czołowej "20" byłoby jej wielkim sukcesem.

Wielki apetyt na rewanż za dotychczasowe niepowodzenia będzie mieć Amerykanka Mikaela Shiffrin. O drugim na stokach Yanqing medalu marzą za to Włoszka Federica Brignone i Szwajcarka Lara Gut-Behrami. Cztery lata temu sensację sprawiła Czeszka Ester Ledecka, która łączy narciarstwo alpejskie ze snowboardem, w którym w Chinach już wywalczyła złoto.

O godz. 10 biathlonistki: Monika Hojnisz-Staręga, Anna Mąka, Kinga Zbylut i Kamila Żuk wystąpią w sprincie na 7,5 km. Jego wyniki zdecydują, kto będzie mógł wystąpić w biegu na dochodzenie, można w nim także wywalczyć prawo startu w biegu ze startu wspólnego.

- Na razie skupiam się na piątku i od tego dużo zależy, ale nie wybiegam w przyszłość. Po biegu indywidualnym emocje ze mnie zeszły, ale motywacja jest jeszcze większa. Te pierwsze zawody mnie kosztowały dość dużo, więc jestem szczęśliwa, że są już za mną - przyznała Hojnisz-Staręga, która w biegu na 15 km zajęła 20. miejsce.

W piątek na dużej skoczni odbędą się kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego. Wezmą w nich udział Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Czwartkowe treningi przebiegały pod dyktando Norwegów i Austriaków, Polacy prezentowali się średnio.

Stoch w pierwszej i drugiej serii zajął 18. pozycję (127 i 121 m). Następnie był 10. po skoku 125-metrowym. Trzykrotny mistrz olimpijski przyznał, że liczył na lepsze wyniki.

"Brakuje dobrej energii w locie, prędkości przelotowej, cały czas czuję, że jestem trochę za nartami i wytracam prędkość. Póki tu jestem, póki stoję o własnych siłach, to się nie poddam i spróbuję znaleźć coś, co mi pomoże, co pozwoli mi trochę bardziej się cieszyć tymi skokami" - przyznał po zakończeniu sesji.

Polacy Dominik Bury i Mateusz Haratyk wystąpią także biegu na 15 km techniką klasyczną. Polacy jednak nie zaliczają się do światowej czołówki i trudno będzie im nawiązać walkę z najlepszymi.

Program wydarzeń olimpijskich - 11 lutego, piątek (godziny według czasu polskiego):

piątek, 11 lutego (7 finałów) ----------------------------- biathlon - 10.00 sprint na 7,5 km K biegi narciarskie - 8.00 bieg na 15 km techniką klasyczną M łyżwiarstwo szybkie - 9.00 10 000 m M narciarstwo alpejskie - 4.00 supergigant K short track - 13.43 1000 m K, finał A skeleton - 14.55 mężczyźni, 4. ślizg snowboard - 3.25 halfpipe M, finał pozostałe konkurencje: curling - 2.05 faza grupowa M 7.05 faza grupowa K 13.05 faza grupowa M hokej na lodzie - 5.10 mężczyźni, grupa B: Dania - RKO kobiety, ćwierćfinał: USA - Czechy 9.40 mężczyźni, grupa B: Czechy - Szwajcaria mężczyźni, grupa C: Szwecja - Słowacja 14.10 mężczyźni, grupa C: Łotwa - Finlandia kobiety, ćwierćfinał: Kanada - Szwecja short track - 12.00 1000 m K, ćwierćfinały 12.18 500 m M, eliminacje 12.55 1000 m K, półfinały 13.04 sztafeta 5000 m M, półfinały 13.37 1000 m K, finał B skeleton - 2.30 kobiety, 1. ślizg 4.00 kobiety, 2. ślizg 13.20 mężczyźni, 3. ślizg skoki narciarskie - 12.00 duża skocznia M, kwalifikacje

