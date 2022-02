Pekin 2022: Martina Sablikova najbardziej utytułowanym czeskim olimpijczykiem

Do tej pory rekord sześciu medali dzieliła z biegaczką narciarską Kateriną Neumanovą. 34-latka, która po raz piąty startuje w igrzyskach, ze świetnie dysponowaną w stolicy Chin Holenderką Irene Schouten oraz Kanadyjką Isabelle Weidemann.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny triumf Irene Schouten na IO, Magdalena Czyszczoń ostatnia

- Jestem bardzo szczęśliwa, bo nie sądziłem, że dzisiaj stanę na podium, a mam brąz. Brak mi słów. Miesiąc temu nie wiedziałam nawet, czy dam radę wystartować w igrzyskach. Przygotowania miałam skomplikowane, szło mi jak grudzie - przyznała Sablikova.

Na tym dystansie triumfowała 12 lat temu w Vancouver i w Soczi w 2014 roku, a w Kanadzie wywalczyła złoto także na 3000 m. Kolekcję uzupełniają dwa srebrne medale i dwa brązy, w tym ten z Pekinu.

- Jestem już doświadczona, ale pomyślałam, ile rodaków na mnie liczy, ilu mnie ogląda, to poczułam wielką presję na swoich barkach. Byłam zdenerwowana, myślałam: "o Boże, znowu będę czwarta" - nawiązała do pozycji tuż za podium w sobotniej rywalizacji na 3000 m.

Ulgę poczuła dopiero, gdy była pewna, że nikt już medalu jej nie odbierze.

- Nie mogę w to uwierzyć, że zmieściłam się w +trójce+, ale jednocześnie jestem z siebie bardzo dumna - dodała.

Sablikova wcześniej zapowiadała, że po igrzyskach kończy karierę, ale po medalu nie była już kategoryczna w tej kwestii.

- Mam medal, więc jestem jeszcze coś warta, dlatego zobaczymy, co będzie dalej. Muszę poczekać do końca sezonu. Wtedy będę miała czas pomyśleć o tym, co będę robić w przyszłym roku - podsumowała łyżwiarka z Novego Mesta na Morawach.

MC, PAP