PKO BP Ekstraklasa: Cracovia - Lechia Gdańsk. Relacja i wynik na żywo

- Każde zwycięstwo przybliża nas do góry części tabeli, ale nie możemy nakładać na siebie dodatkowej presji - powiedział Jacek Zieliński, trener piłkarzy Cracovii przed piątkowym meczem 21. kolejki ekstraklasy z Lechią Gdańsk. Relacja i wynik na żywo meczu na PolsatSport.pl.

"Pasy" dobrze rozpoczęły drugą cześć sezonu remisując na własnym stadionie 3:3 z liderem - Lechem Poznań. W spotkaniu tym zaimponować mogła determinacja zespołu, który jeszcze niespełna kwadrans przed końcem przegrywał 1:3.

ZOBACZ TAKŻE: Jewhen Konoplanka trafi do Cracovii?

- Mówiłem chłopakom, że taki "wydrapany" remis jest dużą inspiracją. Czujemy się mocni fizycznie, tylko trzeba to przełożyć na boisko. Nie możemy jednak wiecznie żyć tym, że dogoniliśmy Lecha. To już historia. Śmiem twierdzić, że z Lechią z pewnych względów czeka nas jeszcze trudniejsze spotkanie – przyznał Zieliński.

Cracovia po raz pierwszy w tym sezonie będzie musiała radzić sobie bez swojego kluczowego gracza – Sergiu Hanki, którego czeka pauza za kartki.

- Sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądać bez Hanki. Ja jako trener jeszcze tego nie przerabiałem. Sergiu jest nie tylko ofensywnym zawodnikiem, ale też kapitanem zespołu, więc jego nieobecność to spektakularna sprawa. Piłka nożna niesie za sobą konieczność pauz. Będziemy musieli inaczej ułożyć skład - dodał Zieliński, który nie będzie mógł liczyć także na przeziębionego Damira Sadikovica. To nie jest jednak dotkliwa strata, gdyż zawodnik ten nie mieścił się ostatnio w podstawowym składzie.

Cracovia zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli i do czwartej Lechii traci dziewięć punktów. Ewentualna wygrana "Pasów" może otworzyć im szanse na zbliżenie się do czołówki.

- Zapowiadałem, że pierwsze dwa mecze u siebie dadzą odpowiedź, o co będziemy jeszcze grać w tym sezonie. Ważne, abyśmy robili krok po kroku. Nie możemy nakładać na siebie dodatkowej presji. Spokojnie. Więcej ma do stracenia Lechia – podkreślił Zieliński.

Gdańszczanie w poprzedniej kolejce w dobrym stylu pokonali u siebie Śląsk Wrocław 2:0.

- Lechia pokazała siłę, wygrała spokojnie i zasłużenie. Ten zespół ma duży potencjał, jeśli chodzi o formacje ofensywne: Ilkay Durmus, Joseph Ceesay, Conrado, Maciej Gajos, Jarosław Kubicki, Flavio Paixao czy ostatnio Jakub Kałuziński dają dużą jakość. Nasza głowa w tym, by ten potencjał zatrzymać. Czeka nas ciekawy mecz, oby emocje były podobne jak ostatnio, choć bez takiego rollercoastera – zaznaczył szkoleniowiec "Pasów", który nie chciał komentować pojawiającej się w mediach informacji, że krakowski klub może pozyskać z Szachtara Donieck Jewhena Konoplankę.

32-letni ukraiński skrzydłowy to wielokrotny reprezentant swego kraju, triumfator Ligi Europy z barwach Sevilli.

- Jeśli do czegoś dojdzie, to klub o tym poinformuje. Do spekulacji się nie odnoszę. Rozmawiamy z kilkoma zawodnikami, a transfery lubią ciszę. Nie chcę "bić piany". Powtarzam, jeśli będzie coś konkretnego, dziennikarze pierwsi dostaną informację – podsumował temat.

Piątkowy mecz Cracovii z Lechią rozpocznie się o godz. 20.30. W poprzednim spotkaniu tych drużyn w Gdańsku wygrali gospodarze 3:0.

Relacja i wynik na żywo meczu Cracovia - Lechia Gdańsk na PolsatSport.pl. Początek o godz. 20:30.

MS, PAP