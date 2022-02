- Niestety, Juan Martin del Potro nie zagra w Rio Open. Życzymy mu wielu sukcesów w przyszłości, a drzwi naszego turnieju zawsze będą dla niego otwarte - zapewniono w komunikacie brazylijskiego turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: ATP w Indian Wells: Novak Djokovic na liście zgłoszeń

Decyzja o rezygnacji z tego startu ze strony Argentyńczyka nie jest wielką niespodzianką. Co prawda w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że lutowe imprezy ATP w Buenos Aires i właśnie w Rio de Janeiro będą prawdopodobnie jego dwoma ostatnimi występami, ale sytuacja zmieniła się we wtorek. Przed ostatnim gemem przegranego wówczas meczu pierwszej rundy imprezy w jego ojczyźnie, gdy przygotowywał się do serwisu, na chwilę odszedł na bok, ocierając łzy. Po spotkaniu zaś powiesił na siatce będącą jego znakiem rozpoznawczym bandanę. Kibice i media zinterpretowali to jako gest pożegnania triumfatora wielkoszlemowego US Open 2009, którego z rywalizacji przez ostatnie ponad dwa i pół roku wykluczył uraz kolana.

Me hicieron muy Feliz!!!

Eternamente agradecido. ♥️ pic.twitter.com/fZwwpk6oYd — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) February 9, 2022

Będący w przeszłości trzecią rakietą świata 33-letni zawodnik został po tym pojedynku zagadnięty, czy fani zobaczą go jeszcze rywalizującego na korcie.

- Nie wiem, czy to nastąpi, bo ból w kolanie jest ogromny. Ale wciąż będę dokładał wielkich starań, by poprawić jego stan i jeśli mi się to uda, to może będę miał jeszcze kolejną szansę, by zagrać - zaznaczył.

Zapytany zaś później wprost, czy myśli, że będzie w stanie przystąpić do przyszłotygodniowej imprezy w Brazylii, zapłakany tenisista nie udzielił wtedy konkretnej odpowiedzi.

- Planowałem to... ale sądzę, że... Tak jak mówiłem, dałem z siebie wszystko aż do ostatniego punktu i mam nadzieję, że teraz po raz pierwszy od dwóch lat będę mógł spać bez odczuwania bólu w nodze. Tego teraz zamierzam spróbować. Bardzo trudno jest uprawiać ten sport z dyskomfortem, który mi towarzyszy. Mam jeszcze całe życie przed sobą i chcę je przeżyć w spokoju - podkreślił.

Wcześniej del Potro miał głównie problem z nadgarstkami - prawy wymagał interwencji chirurgicznej w 2010 roku, a lewy trzykrotnie w latach 2014-2015.

Słynny "Wieżowiec z Tandil" (mierzy 198 cm) zaczął profesjonalną karierę w 2005 roku. W przeszłości był trzecią rakietą świata, a obecnie - z powodu kolejnej długiej przerwy w grze - spadł na 753. miejsce. W dorobku ma 22 wygrane turnieje, wśród których najcenniejszy to US Open. Poza tym w 2016 roku triumfował z reprezentacją Argentyny w Pucharze Davisa oraz zdobył dwa medale olimpijskie - srebrny w Rio de Janeiro (2016) i brązowy w Londynie (2012).

MS, PAP