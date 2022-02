Pekin 2022: Odległa lokata Gąsienicy-Daniel

Gąsienica-Daniel dopiero w tym sezonie zaczęła startować w supergigantach, z myślą o występie w igrzyskach. Jednak jej koronną konkurencją jest slalom gigant, w którym przed kilkoma dniami zajęła w Yanqing wysokie ósme miejsce. W piątek do zwyciężczyni straciła aż 2.30.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022: Krzysztof Wyrzykowski o Kamili Walijewej: Jeszcze miesiąc temu była bezkonkurencyjna

Gut-Behrami, mistrzyni świata w tej konkurencji, zdobyła już drugi medal pekińskich igrzysk. W poniedziałek była trzecia w slalomie gigancie. Zdobywczyni Pucharu Świata w 2016 roku wcześniej na olimpijskim podium stała tylko raz - była trzecia w zjeździe w Soczi (2014). Puchner wyprzedziła o 0,22 s, a Gisin o 0,30. Blisko 30-letnia Austriaczka w swoim olimpijskim debiucie odniosła życiowy sukces. Gisin przed czterema laty w Pjongczangu była najlepsza w kombinacji.

Nadal bez medalu pozostaje najlepsza alpejka ostatniej dekady Shiffrin. Po nieudanych startach w slalomie gigancie i slalomie, w których wypadła z trasy, tym razem dojechała do mety, ale strata 0,79 do Gut-Behrami pozwoliła tylko na dziewiąte miejsce. Amerykanka nie jest jednak specjalistką od konkurencji szybkościowych, chociaż w nich także odnosiła sukcesy. Przed igrzyskami planowała występ we wszystkich pięciu konkurencjach indywidualnych. W programie pozostaje jeszcze zjazd i kombinacja.

Złotego medalu nie obroniła sensacyjna zwyciężczyni z Pjongczangu Ester Ledecka, która jednak zajęła wysokie piąte miejsce. Kilka dni temu Czeszka zdobyła swoje trzecie mistrzostwo olimpijskie, wygrywając snowboardowy slalom równoległy. O zawodzie mogą mówić reprezentantki Włoch, które świetnie spisywały się w tej konkurencji w Pucharze Świata.

Wyniki supergiganta kobiet w narciarstwie alpejskim:

1. Lara Gut-Behrami (Szwajcaria) 1.13,51

2. Mirjam Puchner (Austria) strata 0,22 s

3. Michelle Gisin (Szwajcaria) 0,30

4. Tamara Tippler (Austria) 0,33

5. Ester Ledecka (Czechy) 0,43

6. Ragnhild Mowinckel (Norwegia) 0,58

7. Federica Brignone (Włochy) 0,66

8. Cornelia Huetter (Austria) 0,68

9. Mikaela Shiffrin (USA) 0,79

10. Elena Curtoni (Włochy) 0,83

...

26. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 2,30

KN, PAP