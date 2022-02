Pekin 2022: Otwarty konflikt w polskiej kadrze?

W mediach coraz głośniej jest o konflikcie, jaki ma trawić polską kadrę olimpijską. Konkretnie chodzi o niezbyt ciepłe relacje między dwoma biegaczkami narciarskimi - Izabelą Marcisz i Moniką Skinder. Panie nie przepadają za sobą, a ich prywatne stosunki zdają się niejako rzutować na sprawy zawodowe.

Marcisz zapowiedziała, że nie planuje startu w sprincie drużynowym, który ma odbyć się 16 lutego. W zawodach pobiegłaby ze Skinder.





Co na to wszystko druga strona? Skinder była zaskoczoną deklaracją Barcisz.



O opinię poproszono także Martina Bajcicaka, trenera Skinder (Marcisz na co dzień trenuje pod okiem Justyny Kowalczyk). Zadeklarował, że włączy się w sprawę. Spróbuje porozmawiać z zawodniczkami i przekonać je do startu.

O zawiłościach w kadrze biegaczek narciarskich kibice dowiedzieli się niedawno, podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie. Lecz sama sprawa nie jest nowa. To rzecz wielowymiarowa.

