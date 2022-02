- Pod koniec stycznia zadzwoniła do mnie Shelby Rogers. (...) Zaprosiła mnie do siebie, do Boca Raton na Florydzie na rozmowę i żebym zobaczył, jak wygląda jej otoczenie i cała organizacja jej pracy. Pracujemy tu już jakiś czas i umówiliśmy się, że polecimy na turniej w Dausze. Jeśli nadal będzie nam się dobrze współpracowało, to przedłużymy umowę - powiedział Sierzputowski w rozmowie z serwisem sport.pl.

Rogers ma 29 lat i zajmuje 47. miejsce w rankingu WTA. W karierze nie wygrała jeszcze ani jednego turnieju. Najwyżej w rankingu była na 36. miejscu.

Sierzputowski przez ponad pięć lat pracował ze Świątek. To właśnie ten duet wygrał French Open w 2020 roku. W grudniu 2021 roku najlepsza polska tenisistka poinformowała o zakończeniu współpracy. Obecnie trenuje pod okiem Tomasza Wiktorowskiego.