Przed sobotnim meczem Polak miał na koncie 24 trafienia w Bundeslidze i wyprzedzał drugiego w klasyfikacji strzelców Patrika Schicka o sześć trafień. Dodatkowo gol przeciwko Bochum byłby jego 600. w karierze zawodowej. Lewandowski dokonał tego już dziewiątej minucie, wykorzystując dogranie Kingsleya Comana.



Jest to wynik na tyle kapitalny, że do grona "600" wchodzi łącznie z Lewandowskim 14 piłkarzy w historii. Są to m.in. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Gerd Mueller, Pele czy Eusebio.

Bayern szybko objął prowadzenie, lecz później zaczęły się dziać rzeczy niespotykane. Trudno powiedzieć, że ta bramka uśpiła czujność mistrzów Niemiec, bo któryś z ciosów piłkarzy Bochum ewidentnie powinien ich obudzić. Tymczasem gospodarze strzelili aż cztery gole jeszcze w pierwszej połowie! Svena Ulreicha pokonali Christopher Antwi-Adjei, Jurgen Locadia, Cristian Gamboa oraz Gerrit Holtmann.



W pierwszym meczu tych drużyn, który został rozegrany 18 września 2021 roku w Monachium, Bayern wygrał aż 7:0! Dlatego też wynik do przerwy mógł szokować.



W drugiej połowie Bayern starał się odrabiać straty, ale stać go było tylko na drugiego gola Lewandowskiego. Polak ma tym samym 601. trafień w karierze oraz 26 w tym sezonie Bundesligi.

VfL Bochum - Bayern Monachium 4:2 (4:1)



Bramki: Antwi-Adjei 14, Locadia 38 (rz.k.), Gamboa 40, Holtmann 44 - Lewandowski 9, 75.

Bochum: Esser - Gamboa (72 Stafylidis), Bella-Kotchap, Leitsch, Soares - Osterhage, Losilla, Rexhbecaj - Antwi-Adjei (80 Asano), Locadia (80 Polter), Holtmann (80 Pantovic).

Bayern: Ulreich - Pavard, Sule, Upamecano (46 Tolisso), Hernandez - Kimmich - Gnabry, Mueller (64 Choupo-Moting), Sane, Coman (75 Sabitzer) - Lewandowski.

Żółte kartki: Gamboa, Rexhbecaj.

jb, Polsat Sport