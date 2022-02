Kamil Stoch zajął czwarte miejsce w konkursie na dużym obiekcie igrzysk w Pekinie. Do trzeciego Karla Geigera stracił nieco ponad cztery punkty. Po zakończonych zawodach do internetu trafiło zdjęcie kombinezonu Niemca, który mógł być nieprzepisowy. Kontroler techniczny FIS zabrał już głos w tej sprawie.

Kontrole sprzętu na igrzyskach olimpijskich w Pekinie są bardzo szczegółowe, o czym może świadczyć m.in. konkurs mieszany, w którym doszło do wielu dyskwalifikacji. W zawodach mężczyzn na dużej skoczni tego nie było, jednak kontrowersji nie zabrakło. Chodzi o następujące zdjęcie kombinezonu Geigera.

Widać na nim, że jest on wyraźnie duży. Zresztą podpis jednego z uczestników konkursu Daniła Sadriejewa też jest bardzo wymowny.

W internecie pojawiło się mnóstwo głosów, głównie ze strony fanów, o konieczności dyskwalifikacji Geigera. Mika Jukkara, kontroler sprzętu FIS, w rozmowie z portal sport.pl w krótkich słowach skwitował całe zamieszanie.

- To trudne do oceny. Ujęcia z perspektywy odjazdu skoczni są zdradliwe. Myślę, że wszyscy zawodnicy wyglądają w tej pozycji mniej więcej tak samo źle. W tym momencie nie mogę powiedzieć nic więcej - stwierdził, a kiedy zobaczył całą sytuację, to dodał. - Nie możemy nic z tym zrobić.

Również dla portalu sport.pl wypowiedział się Adam Małysz.

- Takich zdjęć na Turnieju Czterech Skoczni z 50 pokazywałem. Okazuje się, że Mika Jukkara, który kontroluje sprzęt skoczków nie jest tak czujny jak Agnieszka Baczkowska, która jest kontrolerką w rywalizacji pań - stwierdził dla sport.pl.

Złoty medal zdobył Norweg Marius Lindvik. Drugi był mistrz olimpijski ze skoczni normalnej Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzeci Niemiec Karl Geiger.

jb, Polsat Sport