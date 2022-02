Stoch obecnie jest na etapie poszukiwania formy i trudno w nim upatrywać faworyta sobotniej rywalizacji na obiekcie znajdującym się w Zhangjiakou. Podczas konkursu na skoczni normalnej co prawda na półmetku był trzeci, ale ostatecznie zajął szóste miejsce. Mający za sobą także poniedziałkowe zmagania drużyn mieszanych (Biało-Czerwoni uplasowali się na szóstej pozycji) trzykrotny mistrz olimpijski w kwalifikacjach do sobotniego konkursu poradził sobie najlepiej z Polaków - uzyskał 128 metrów, co dało mu ósme miejsce.

"Oczywiście nie jest to szczyt moich możliwości i marzeń, ale to był solidny skok, z którego jestem zadowolony. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, wszystko połapię sobie na początku, to potem już idzie. Chciałbym oddawać jeszcze lepsze skoki, cieszyć się w locie, czerpać czystą radość po udanym odbiciu, czując dobrą energię. Nam nadzieję, że tak będzie jutro" - podsumował w piątek.

Dawid Kubacki, który niespodziewanie wywalczył brąz na skoczni normalnej, w kwalifikacjach do drugiego konkursu indywidualnego był 22. Zaprezentuje się w nim także dwóch pozostałych reprezentantów kraju - Piotr Żyła (27.) i Paweł Wąsek (36.). Ten ostatni zastąpił w składzie Stefana Hulę, który rywalizował na obiekcie normalnym.

Pierwsza seria konkursowa rozpocznie się w południe czasu polskiego, natomiast finałowa godzinę później. Relacja i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP