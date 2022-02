Pekin 2022: Medaliści i miejsca Polaków - 12.02

Polak oddał dwa dobre skoki na 137,5 i 133,5 m, ale to nie wystarczyło, by wejść na podium. Wyprzedzili go Norweg Marius Lindvik, Japończyk Ryoyu Kobayashi i Niemiec Karl Geiger.

Zobacz także: Pekin 2022: Kamil Stoch tuż za podium. Kosmiczny konkurs!

Na 18. miejscu uplasował się Piotr Żyła, 21. był debiutujący na igrzyskach Paweł Wąsek, a 26. Dawid Kubacki. Polakom pozostał jeszcze poniedziałkowy konkurs drużynowy. Na torze łyżwiarskim Piotr Michalski w biegu na 500 m był bardzo blisko podium. Do brązowego medalu zabrakło mu 0,03 s. Wygrał Gao Tingyu, który wynikiem 34,32 s pobił rekord olimpijski. Chińczyk wyprzedził o 0,07 s Koreańczyka Cha Min Kyu oraz o 0,17 s Japończyka Wataru Morishige. Michalski stracił do zwycięzcy 0,20 s. Zaledwie o dwie tysięczne sekundy szybszy od Polaka był jeszcze aktualny mistrz świata Kanadyjczyk Laurent Dubreuil. Damian Żurek zakończył rywalizację na 11. miejscu (34,73), a Marek Kania na 16. (34,92). Michalski uplasowałby się jeszcze wyżej, gdyby nie minimalne potknięcie na ostatnim wirażu, ale i tak może pochwalić się najlepszym wynikiem w historii olimpijskich startów Polaków w tej konkurencji. Przed nim najwyższe lokaty - dziewiąte - zajmowali Jan Jóźwik w Lake Placid w 1980 roku oraz Artur Waś w Soczi w 2014. W sobotę startowały też Natalia Czerwonka, Karolina Bosiek i Magdalena Czyszczoń. W ćwierćfinale biegu drużynowego uzyskały siódmy rezultat i we wtorek będą walczyć o siódme miejsce z Białorusinkami. W półfinałach będą się ścigać Japonki z Rosjankami oraz Kanadyjki z Holenderkami. W sztafecie narciarskiej 4x5 km Izabela Marcisz, Monika Skinder, Weronika Kaleta i Karolina Kukuczka zajęły 14. lokatę. Triumfowały reprezentantki Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego przed Niemkami i Szwedkami. Wynik Polek zszedł jednak na dalszy plan wobec zamieszania, jakie towarzyszy wyborowi składu na środowy sprint drużynowy. Skinder chciała biec z Marcisz, ale ta druga woli odpocząć. Biathlonista Grzegorz Guzik był dopiero 48. w biegu na 10 km. Złoty medal zdobył Norweg Johannes Thingnes Boe. Srebro wywalczył Francuz Quentin Fillon Maillet, a brąz starszy brat zwycięzcy Tarjei Boe. W łyżwiarstwie figurowym rywalizację rozpoczęły pary taneczne. Po tańcu rytmicznym Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriev zajmują 15. miejsce. Prowadzą Francuzi Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron. W konkurencjach bez udziałów Polaków złote medale zdobyli Amerykanie Lindsey Jacobellis i Nick Baumgartner w snowboardowym crossie drużyn mieszanych oraz Niemka Hannah Neise w skeletonie. Medaliści i miejsca Polaków w sobotnich (12 lutego) finałach: BIATHLON sprint na 10 km mężczyzn 1. Johannes Thingnes Boe (Norwegia) 24.00,4 (1 karna runda) 2. Quentin Fillon Maillet (Francja) strata 25,5 s (1) 3. Tarjei Boe (Norwegia) 38,9 (1) ... 48. Grzegorz Guzik (Polska) 2.35,8 (1) BIEGI NARCIARSKIE sztafeta 4x5 km kobiet 1. Rosyjski Komitet Olimpijski 53.41,0 (Julia Stupak, Natalia Nieprajewa, Tatiana Sorina, Weronika Stiepanowa) 2. Niemcy strata 18,2 s (Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Victoria Carl, Sofie Krehl) 3. Szwecja 20,7 (Maja Dahlqvist, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling) .... 14. Polska 6.40,5 (Izabela Marcisz, Monika Skinder, Weronika Kaleta, Karolina Kukuczka) ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE 500 m mężczyzn 1. Gao Tingyu (Chiny) 34,32 - rekord olimpijski 2. Cha Min-Kyu (Korea Południowa) 34,39 3. Morishige Wataru (Japonia) 34,49 ... 5. Piotr Michalski (Polska) 34,524 11. Damian Żurek (Polska) 34,73 16. Marek Kania (Polska) 34,92 SKELETON kobiety 1. Hannah Neise (Niemcy) 4.07,62 2. Jaclyn Narracott (Australia) strata 0,62 s 3. Kimberley Bos (Holandia) 0,84 SKOKI NARCIARSKIE duża skocznia 1. Marius Lindvik (Norwegia) 296,1 (140,5/140,0) 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 292,8 (142,0/138,0) 3. Karl Geiger (Niemcy) 281,3 (138,0/138,0) 4. Kamil Stoch (Polska) 277,2 (137,5/133,5) ... 18. Piotr Żyła (Polska) 255,5 (129,7/125,8) 21. Paweł Wąsek (Polska) 254,3 (121,9/132,4) 26. Dawid Kubacki (Polska) 251,2 (123,7/127,5) SNOWBOARD cross MIX 1. USA I (Nick Baumgartner, Lindsey Jacobellis) 2. Włochy I (Omar Visintin, Michela Moioli) 3. Kanada I (Eliot Grondin, Meryeta Odine)

jb, PAP