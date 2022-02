Maszerujący po mistrzostwo Polski Lech potknął się już na pierwszej przeszkodzie. Lider ekstraklasy prowadził na wyjeździe z Cracovią 3:1, lecz ostatecznie zremisował 3:3, tracąc gola w ostatniej minucie. Po spotkaniu zespół, ale także trener Maciej Skorża byli krytykowani za łatwe wypuszczenie zwycięstwa.

Skorża już po spotkaniu w Krakowie tłumaczył się ze swoich decyzji personalnych. Szkoleniowiec przed startem rozgrywek nie chciał głośno mówić o problemach zespołu, ale przyznał, że w trakcie przygotowań spora grupa piłkarzy musiała zmagać się z urazami, czy infekcjami. W piątek na konferencji prasowej przed pojedynkiem z Bruk-Betem Termalicą zapewnił, że czas będzie działał na korzyść jego zespołu.

"Wyciągnęliśmy wnioski z ostatnich 20 minut meczu z Cracovią, wiemy, co powinniśmy zrobić lepiej, inaczej. Nie zamierzam się strasznie rozwodzić nad tym meczem, bo to już historia. Sam nie wiedziałem, jak zawodnicy będą wyglądali po tym okresie, gdzie nie do końca udało nam się go przepracować, tak jakbyśmy chcieli, na pełnych obrotach" - tłumaczył.

"Nie chce wchodzić w szczegóły, żeby nie brzmiało to jak jakieś usprawiedliwianie się. Natomiast na palcach jednej ręki mogę policzyć piłkarzy, którzy przepracowali cały okres przygotowawczy od pierwszego do ostatniego treningu. Wiem jedno - czas będzie pracował na nasza korzyść w wielu aspektach i fizycznym, i motorycznym. Muszę być po prostu cierpliwy w stosunku do moich zawodników" - dodał.

W sobotę na Bułgarskiej lider zagra z czerwoną latarnią ligi i jest zdecydowanym faworytem konfrontacji.

"Termalica to ambitna drużyna, która w każdym meczu będzie chciała wyrwać punkty. To spotkanie trzeba dobrze rozegrać w sferze mentalnej i fizycznej. Pod tym względem przeciwnik nie może górować nad nami, a my mamy wyższe umiejętności. Musimy wykreować sobie tyle sytuacji, żeby ten mecz wygrać" - tłumaczył.

Skorża często kładzie nacisk na aspekt mentalny. Jak dodał nie wyobraża sobie, by w pewnym momencie mogło zabraknąć mobilizacji w jego ekipie.

"Zawodnicy wiedzą, że ta runda jest krótka, to tylko trzy miesiące z okładem. A wiosna może być tym okresem, który przez lata będzie tutaj wspominany. Wymagamy od siebie maksymalnego zaangażowania bez względu na warunki, to obowiązek w szatni Lecha. Presja jest rzeczą, z którą musimy sobie umieć radzić. To nie jest jakaś sprawa, która może pokrzyżować nam szyki" - zaznaczył.

Opiekun Lecha zdradził, że sytuacja kadrowa jest znacznie lepsza niż przed tygodniem. Niewykluczone, że w polskiej ekstraklasie zadebiutuje Norweg Kristoffer Velde, który przed miesiącem dołączył do poznańskiego zespołu.

"Kristoffer jest w dobrej dyspozycji i gotowy do gry. Adriel Ba Loua też jest gotowy, ale miał przerwę z powodu urazu. Był w Krakowie na ławce, jednak było ryzyko pogłębiania kontuzji, dlatego nie wszedł na murawę. Jutro Adriel powinien zagrać, o tym czy od początku dopiero zobaczymy. Natomiast Artur Sobiech wciąż trenuje indywidualnie, musimy na niego trochę poczekać. W lutym raczej nie zagra, sytuacja jest jednak dynamiczna, dużo zależy od Artura, czekamy na decyzję lekarzy, kiedy będzie mógł wejść w jeszcze mocniejszy trening" - wyjaśnił Skorża.

Relacja i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza na Polsatsport.pl. Początek o 20:00.