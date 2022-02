Czas na absolutny szlagier rozgrywek Serie A! W ramach 25. kolejki dojdzie bowiem do meczu na szczycie, w którym SSC Napoli zmierzy się z Interem Mediolan. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Neapolitańczycy są wiceliderem tabeli z punktem straty do prowadzącego Interu, ale jednym meczem rozegranym więcej. Ekipa spod Wezuwiusza zrobi wszystko, aby po sobotniej konfrontacji zasiąść na pierwszym miejscu. Bacznie tej rywalizacji będzie przyglądał się AC Milan, który plasuje się na trzeciej pozycji z takim samym dorobkiem, co Napoli.

Dla Interu będzie to drugi z rzędu mecz z kontrkandydatem do walki o scudetto. W poprzedniej kolejce nerazzurrich przegrali w derbach Mediolaniu z Milanem 1:2. Była to dopiero druga porażka piłkarzy z niebieskiej części miasta uchodzącego za światową stolicę mody.

Taki rezultat przy jednoczesnym triumfie Napoli w poprzedniej kolejce z Venezią 2:0 niesamowicie zacieśnił sytuację w czubie tabeli. To jedynie dodaje pikanterii sobotniemu starciu na Stadio Diego Armando Maradona.

Warto zaznaczyć, że piłkarze Interu doświadczają obecnie niezwykle wymagającego terminarzu. Po derbowej batalii z Milanem, a przed hitem z Napoli rozegrali bowiem ćwierćfinał Pucharu Włoch, w którym pokonali AS Roma 2:0.

Oba zespoły ostatni raz zagrały ze sobą w listopadzie minionego roku. Wówczas po wielkich emocjach Inter wygrał 3:2. Wynik w tamtym spotkaniu otworzył Piotr Zieliński. Jak będzie tym razem?

Relacja na żywo meczu SSC Napoli - Inter Mediolan od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.