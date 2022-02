Są to czyny, w których są recydywistami, ponieważ mają za sobą długą historię zastraszania dziennikarzy, kibiców i przeciwników, o czym jest wszystkim wiadomo.

Sporting CP podejmie również działania dyscyplinarne w celu zakazu gry na Estádio do Dragão, jak przewidziano w regulaminie, ze względu na ataki na zawodników naszego klubu poza miejscem gry, które są udokumentowane na zdjęciach i każdy może je zobaczyć.

Należy również zauważyć, że kibice, którzy przybyli z nami na mecz nie mieli możliwości wejścia na Estádio do Dragão oraz padli ofiarą próby agresji. Lista godnych pożałowania epizodów, które w żaden sposób nie dowartościowują tego, czym jest piłka nożna i w szczególności sport.

To, co wydarzyło się wczoraj, na boisku i poza nim, jest zbyt poważne, aby nie miało żadnych konsekwencji. Zachowanie rządów prawa, w których panuje cywilizacja, wymaga, aby tworzące ją instytucje skutecznie i szybko zapewniały poszanowanie praw obywateli, którzy w większości są poszkodowani przez bezkarność tych, którzy w barbarzyński sposób ich nie szanują, a co więcej, nagminnie łamią ustalone zasady.

To, co dzieje się w piłce nożnej od 40 lat, to efektu braku odpowiedzialności instytucji rządzących sportem i tym, co siedzie się wokół niego i ich liderów, którzy mają obowiązek chronić sport i obywateli. Sporting CP nie zrezygnuje z tej walki - możemy przeczytać na stronie „Zielono-Białych”.