Studio Pekin - 13.02. Transmisja TV oraz stream online

W sobotę razem z Kamilem Stochem przełykaliśmy łzy smutku, ale też wzruszenia i wielkiej dumy, jaką mogliśmy odczuwać po wyniku osiągniętym przez niego na skoczni dużej. Na zaledwie 30 dni przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Tokio trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski i brązowy medalista z drużyną nabawił się groźnej kontuzji stawu skokowego i wydawało się nierealne, żeby w ogóle wziął udział w walce o medale. Skoczek z Zębu wykonał jednak tytaniczną pracę i zarówno w pierwszym, jak i drugim konkursie (kolejno na skoczni normalnej i dużej) zaciekle o nie walczył.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022: Polscy skoczkowie z medalem w konkursie drużynowym? Te statystyki wiele mówią!

Szczególnie blisko osiągnięcia tego celu był podczas drugiej z wymienionych rywalizacji - ostatecznie zajął czwarte miejsce, ustępując pola Mariusowi Lindvikowi, Ryoyu Kobayashiemu i Karlowi Geigerowi. W wywiadzie udzielonym na gorąco po ukończeniu rywalizacji było widać, że jest załamany. Nie krył łez i mówił, że trudno mu uwierzyć w to, co się stało. Zapewniał jednak, że zrobił wszystko, by wywalczyć kolejny w swojej karierze olimpijski medal, i chyba nikt spośród oglądających jego wyczyny, nie miał co do tego wątpliwości.

Niedziela stanowi dzień przejściowy między konkursem indywidualnym a drużynowym, wobec czego zasadne są pytania o kondycję psychiczną naszych zawodników. Czy Stoch wykorzysta dzień przerwy, by poukładać sobie w głowie wydarzenia z konkursu indywidualnego? Czy uda mu się wrócić w poniedziałek ze zdwojoną determinacją, by poprowadzić naszą drużynę po kolejny medal? Szczerze w to wierzymy.

ZOBACZ TAKŻE: Skoki narciarskie. Trener polskiej kadry na wylocie? "Spodziewaliśmy się więcej"

W niedzielnym programie Studio Tokio Paulina Chylewska oraz jej goście: Katarzyna Bachleda-Curuś, Weronika Nowakowska oraz Krzysztof Rawa, na chłodno pochylą się jeszcze nad sobotnimi wydarzeniami, a także ocenią szansę ekipy Michala Doleżala w konkursie drużynowym. Skomentują też najważniejsze wydarzenia związane z niedzielnymi startami, w tym występy naszych reprezentantów w biathlonie (Monika Hojnisz-Staręga i Grzegorz Guzik) oraz panczenach (Andżelika Wójcik i Kaja Ziomek). Ponadto Paulina Czarnota-Bojarska połączy się na żywo z kilkoma znamienitymi gośćmi, a Karolina Kozłowska zaprezentuje Państwu najciekawsze reakcje internautów na wydarzenia w Pekinie.

Prowadząca: Paulina Chylewska

Goście: Katarzyna Bachleda-Curuś, Weronika Nowakowska, Krzysztof Rawa

Łączenia: Paulina Czarnota-Bojarska

Przegląd mediów społecznościowych: Karolina Kozłowska

Transmisja programu Studio Pekin od godziny 20:00 w Polsacie Sport Extra, na Polsat Box Go oraz Polsatsport.pl.