TAURON Liga: IŁ Capital Legionovia Legionowo - Energa MKS Kalisz. Transmisja TV i stream online

W meczu 18. kolejki TAURON Ligi zajmująca 3. miejsce w tabeli DPD Legionovia podejmie na własnym parkiecie siatkarki z Kalisza. Czy gospodyniom uda się zmniejszyć stratę do Chemika i DevelopResu? Transmisja meczu IŁ Capital Legionovia Legionowo - Energa MKS Kalisz w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Po siedemnastu seriach gier ekipa z Legionowa zajmuje miejsce na ostatnim stopniu podium ligowej tabeli i legitymuje się bilansem 13 zwycięstw i 4 porażek. Jedną z przegranych zanotowała w przedostatniej kolejce i to z drużyną, z którą rywalizuje o jak najlepsze miejsce na koniec sezonu - podopieczne Alessandro Chiappiniego musiały bowiem uznać wyższość zespołu Grupa Azoty Chemik Police, i to w dodatku bez ugrania choćby seta. Na szczęście dla siatkarek spod Warszawy w rozgrywanej osiem dni temu ostatniej kolejce zwyciężyły w derbach Mazowsza nad E.LECLERC MOYA Radomka Radom 3:1.

Z kolei kaliszanki zajmują przed meczem 7. miejsce w tabeli i muszą walczyć o pozostanie w czołowej "ósemce" uprawniającej do wzięcia udziału w fazie play off. Co prawda, po turbulencjach na początku sezonu podopieczne Adama Czekaja w końcu nabrały wiatru w żagle i notują obecnie serię czterech zwycięstw z rzędu. W minionej kolejce triumfowały 3:1 nad ekipą Grot Budowlani Łódź.

Gospodynie powalczą w niedzielę o częściowe odrobienie straty do drugiego w tabeli Chemika oraz liderującej drużyny KS DevelopRes Rzeszów oraz równocześnie o powiększenie przewagi do 4. w tabeli siatkarek ŁKS Commercecon Łódź. Z kolei na ekipę z Kalisza mocno naciskają w tabeli BKS BOSTIK Bielsko-Biała oraz UNI Opole.

Transmisja meczu IŁ Capital Legionovia Legionowo - Energa MKS Kalisz od godziny 20:30 w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl.