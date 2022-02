Od kiedy panowie po raz pierwszy stanęli naprzeciw siebie w oktagonie UFC, Adesanya, który w 2019 roku wygrał z Whittakerem, trzykrotnie obronił mistrzowski pas. Pokonał Yoela Romero, Paulo Costę i Marvina Vettoriego, a w międzyczasie zaliczył nieudany wypad po tytuł mistrza kategorii półciężkiej.

Pierwszą porażkę w zawodowym MMA Nigeryjczyk poniósł w starciu z Janem Błachowiczem. Z kolei Whittaker po przegranej z Adesanyą odbudował się triumfując w trzech pojedynkach. W pokonanym polu zostawił Darrena Tilla, Jareda Cannoniera i Kelvina Gasteluma. Udane dwa lata nic nie znaczyły jednak w starciu z Adesanyą, który pewny siebie podszedł do pierwszego boju w 2022 roku.

Jego przewaga przez większość pojedynku nie podlegała dyskusji, a dopiero w końcówce Whittaker sprawił problemy faworytowi. The Last Stylebender wytrzymał jednak napór rywala i w ocach sędziów to on wygrał walkę wieczoru gali UFC 271 w Houston.

W innych ciekawych pojedynkach mieliśmy do czynienia ze spektakularnymi nokautami. Tai Tuivasa znokautował Derricka Lewisa fantastycznym łokciem przez KO w rundzie 2, a Jared Cannonier pokonał Dereka Brunsona. Do wygranej Renato Moicano nad Alexandrem Hernandezem potrzebne zaś było dusznie zza pleców.

Wyniki gali:

Walka wieczoru

83,9 kg: Israel Adesanya pokonał Roberta Whittakera przez jednogłośną decyzję sędziów (48-47, 48-47, 49-46)

Karta główna

120,2 kg: Tai Tuivasa pokonał Derricka Lewisa przez KO w rundzie 2

83,9 kg: Jared Cannonier pokonał Dereka Brunsona przez TKO w rundzie 2

70,3 kg: Renato Moicano pokonał Alexandra Hernandeza przez poddanie (duszenie zza pleców) w rundzie 2

70,3 kg: Bobby Green pokonał Nasrata Haqparasta przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27)

psl, Polsat Sport