Adam Kszczot to legenda polskiej lekkoatletyki. Na swoim koncie ma wiele medali imprez międzynarodowych. 32-latek postanowił zakończyć po tym sezonie bogatą w sukcesy karierę. Jak zmieniał się na przestrzeni lat? Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Kszczot to srebrny medalista mistrzostw świata w biegu na 800 m z Pekinu (2015) i Londynu (2017). To także trzykrotny mistrz Europy i multimedalista mistrzostw świata i Starego Kontynentu w hali. Do kolekcji zabrakło mu jedynie medalu olimpijskiego. Zarówno w Londynie, jak i w Rio de Janeiro kończył zmagania na półfinałach. Dodajmy, że Kszczot nie wystartował na zeszłorocznych IO, które odbyły się w Tokio. W ich trakcie był ekspertem Polsatu Sport i regularnym gościem programu "Studio Tokio".

Kszczot złożył obszerne podziękowania trenerom i sponsorom. Podzielił się także swoimi planami na przyszłość. Olimpijczyk z Londynu i Rio de Janeiro zamierza m.in. zaangażować się w rodzinną firmę.