Artur Boruc umieścił wulgarny wpis obrażający sędziego (ZDJĘCIE)

Kompromitującego zachowania Artura Boruca ciąg dalszy... Bramkarz Legii był jednym z antybohaterów niedzielnego meczu PKO BP Ekstraklasy, w którym jego drużyna przegrała na własnym stadionie 0:1 z Wartą Poznań. Wszystko zaczęło się w 72. minucie, gdy przy próbie wybicia piłki uderzył Dawida Szymonowicza, który z premedytacją zaszedł mu drogę.

Arbiter spotkania, Łukasz Kuźma, obejrzał całą sytuację za pomocą systemu VAR i po analizie pokazał Borucowi czerwoną kartkę oraz podyktował rzut karny. To z kolei nie spodobało się 65-krotnemu reprezentantowi Polski, który długo dyskutował z sędzią, po czym rozwścieczony udał się w kierunku linii bocznej.

Tam miał miejsce kolejny incydent, gdy Boruc chciał życzyć powodzenia wchodzącemu w jego miejsce Cezaremu Miszcie. Na jego drodze nieświadomie stanął bowiem operator firmy odpowiedzialnej za transmisję wydarzenia, a sfrustrowany zawodnik odepchnął go z całej siły.

Kapitan Legii Warszawa, Artur Boruc nie tylko nie szanuje rywala, ale jak widać również pracowników własnego klubu. Pycha kroczy przed upadkiem. Kiedyś idol, dziś błazen. #LEGWAR pic.twitter.com/R5dyufdqw5 — Mateusz Borewicz (@bor_mateusz) February 13, 2022

Gdy wydawało się, że to już koniec negatywnych emocji i jedyne, co pozostało do wyjaśnienia, to kara jaka zostanie nałożona na bramkarza Legii, ten ostatni po raz kolejny postanowił włożyć kij w mrowisko. Na swoim Instagramie zamieścił bowiem relację innego użytkownika, w której możemy przeczytać "Artur Boruc, sędzia c***". Takie zachowanie z całą pewnością nie przystoi piłkarzowi, który w swojej karierze stał się legendą Legii Warszawa, Celtiku, czy reprezentacji Polski...

Za uderzenie rywala Boruca czekają co najmniej 3 mecze zawieszenia. Komisja Ligi zajmie się jednak również jego zachowaniem wobec pracownika Ekstraklasa Live Park, więc kara może być jeszcze bardziej dotkliwa. Komisja zbierze się w środę.

AŁ, Polsat Sport