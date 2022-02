- Wiem, że odmłodzenie składu to jest przyszłość polskiej koszykówki i tylko takie podejście do gry reprezentacji może nam dać wkrótce coś więcej. Jeśli będzie taka potrzeba, to na pewno powołamy starszych koszykarzy. Na razie uważam, że zawodnicy, którzy są powoływani pokazali jakość i serce dla kadry, którego ostatnio brakowało - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski w koszykówce Igor Milicić w rozmowie z Interią.

Zbigniew Czyż: 25 i 28 lutego reprezentację Polski czekają dwa niezwykle ważne mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2023 z Estonią, najpierw w Tallinie, potem w Lublinie. Po dwóch porażkach w listopadzie ubiegłego roku, z Izraelem i Niemcami nasza kadra musi nie może sobie już pozwolić na kolejną porażkę, jeśli myśli o wyjeździe na mundial, ale też, aby nie spaść znacząco w hierarchii europejskich reprezentacji. Nawet jedna porażka z Estonią może spowodować, że Polacy nie awansują do drugiej rundy eliminacji i trafią do wstępnej fazy kwalifikacji do EuroBasketu 2025. Odczuwa pan presję przed najbliższymi dwoma spotkaniami?

Igor Milicić: To bardzo dobrze, że presja jest. Presja jest luksusem, który każdy zawodowiec musi sobie cenić. Tylko w takich warunkach, właśnie pod presją dzieją się największe i najlepsze rzeczy, czynione są największe postępy. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy pod presją. Jestem przekonany, że wyjdziemy z niej obronną ręką.

Gdy obejmował pan kadrę, zapowiadał, że będzie ją chciał odmłodzić. Tymczasem teraz w gronie 16 powołanych koszykarzy na mecze z Estonią znalazł się doświadczony A.J. Slaughter. Dlaczego?

Slaughter będzie uzupełnieniem dla młodych zawodników w naszej drużynie. Ma nam dać więcej pewności siebie, stabilności w najważniejszych momentach w trakcie meczów. Widzieliśmy, że w niektórych akcjach w obronie nie mieliśmy aż tak doświadczonego zawodnika, żeby stworzyć przewagę nad rywalem. Myślę, że w tej roli sprawdzi się idealnie w tych najważniejszych akcjach.



W meczach z Estonią zagrają też doświadczeni Michał Michalak i Michał Sokołowski.

Oni byli powołani na mecze w listopadzie, ale z powodu kontuzji nie mogli zagrać. Cieszymy się, że teraz są zdrowi i że przyjadą na zgrupowanie reprezentacji.

Możliwe, że będą kolejne powołania dla bardziej doświadczonych koszykarzy?

Zobaczymy jak będzie wyglądać sytuacja. Na pewno wierzę w to co robię. Wiem, że odmłodzenie składu to jest przyszłość polskiej koszykówki i tylko takie podejście do gry reprezentacji może nam dać wkrótce coś więcej. Jeśli będzie taka potrzeba, to na pewno powołamy starszych koszykarzy. Na razie uważam, że zawodnicy, którzy są powoływani pokazali jakość i serce dla kadry, którego ostatnio brakowało. Dlatego właśnie nastąpiły te zmiany pokoleniowe. Na pewno chęci, determinację i serce do gry moja reprezentacja będzie mieć.

