Michniewicz w obawie przed wybuchem wojny omija Rosję

W Turcji gra lewy obrońca Tymoteusz Puchacz (Trabzonspor), ale na zgrupowaniu przebywa tam również Dynamo Moskwa, gdzie polski trener porozmawia z Sebastianem Szymańskim, Kajrat Ałamaty (Jacek Góralski) i Dynamo Kijów (Tomasz Kędziora). W dalszej kolejności następca Paulo Sousy odwiedzi Spezię we Włoszech, aby zobaczyć poniedziałkowy mecz Serie A: Spezia - Fiorentina i spotkać się z Arkadiuszem Recą oraz Krzysztofem Piątkiem.

Wtorek to już Anglia i mecz Manchester United – Brighton (rozmowa z Jakubem Moderem), środa lot do Paryża i wyjazd do Lens (Przemysław Frankowski), następnie Marsylia i wizyta u Arkadiusza Milika (mecz pucharowy z Karabachem). W drodze powrotnej Bruksela i spotkanie z Kacprem Kozłowskim (Union). W piątek Duesseldorf i wieczorem w pobliskim Gelsenkirchen mecz drugiej Bundesligi Schalke – Padeborn. W zespole gospodarzy występuje Marcin Kamiński. A następny weekend to już słoneczna Marbella, gdzie w sobotę i niedzielę grają sparingowe spotkania Krasnodar (Krychowiak) i Lokomotiw Moskwa (Maciej Rybus).

Po tygodniu spotkań w Europie z Robertem Lewandowskim, Mattym Cashem, Mateuszem Klichem, Krystianem Bielikiem, Wojciechem Szczęsnym czy Piotrem Zielińskim, Michniewicz zjawił się w Gdyni, gdzie z rodziną świętował 52 urodziny i ponownie ruszył w trasę. Jego współpracownicy twierdzą, że jest w swoim żywiole. Nowy selekcjoner uwielbia podróżować, oglądać mecze najlepszych lig europejskich. Zawodnikom, z którymi się spotyka, mówi wprost jak widzi grę drużyny i jakie przewiduje dla nich miejsce w konkretnym pierwszym starciu z Rosją.

Swoich asystentów, którzy właśnie zostali oficjalnie nominowani (w większości to stali współpracownicy Michniewicza z klubów czy reprezentacji młodzieżowej) wysłał na mecze polskiej Ekstraklasy. Jak się dowiedzieliśmy, największe szanse na powołania mają zaprawieni w reprezentacyjnych bojach Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) i Michał Pazdan (Jagiellonia Białystok) oraz Damian Kądzior (Piast Gliwice, 6A) i debiutant Mateusz Wieteska (Legia).