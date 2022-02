- To była forma wylania smutków i odreagowania. Jakoś to trzeba było zrobić. Nikomu to ani ujmy, ani przykrości nie to przynosi. Uważam, że to też spełnia swoją rolę doznania częściowej ulgi - powiedział w programie "Studio Pekin" Bronisław Stoch. Jego syn Kamil zajął w sobotę czwarte miejsce w konkursie indywidualnym na dużej skoczni podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie.