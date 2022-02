Pekin 2022: Zaręczona para łyżwiarzy będzie ze sobą rywalizować w Walentynki

Przed poniedziałkową, decydującą walką w parach tanecznych Amerykanka wraz z Zacharym Donohue zajmuje trzecie miejsce (za Francuzami Gabriellą Papadakis i Guillaume Cizeronem oraz Rosjanami Wiktorią Sinicyną i Nikitą Kacałapowem), zaś hiszpański duet Diaz - Olivia Smart jest na dziewiątej pozycji.

"To nigdy nie była bardzo bliska sportowa walka (bo Amerykanie są wyżej - PAP)" - stwierdził 31-letni Diaz przed finałową rozgrywką.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022: Terminarz IO. Kiedy startują Polacy?

Hiszpan nie ukrywa, że kibicują sobie nawzajem. Rzadko zdarza się jednak, że mogą to uczynić z trybun, oglądając występy "drugiej połówki". Tak było jednak kilka dni temu, gdy Hubbell startowała w konkursie drużyn i z reprezentacją USA wywalczyła srebro. Być może zamieni się ono w złoto, gdy w poniedziałek zostanie ogłoszona decyzja w sprawie rosyjskiej solistki Kamiły Walijewej, która wywalczyła z drużyną złoto, ale po rywalizacji poinformowano, że w jej organizmie 25 grudnia wykryto zabronioną trimetazydynę.

"To było dla mnie bardzo ważne, że narzeczony był na trybunach" - powiedział Amerykanka.

Hiszpan zdradził mediom, że ma prezent walentynkowy dla partnerki, ale nie chce opowiadać o szczegółach. Romantyczna kolacja w wiosce olimpijskiej, z uwagi na obostrzenia związane z Covid-19, raczej nie wchodzi w grę, ale na terenie miejsca przebywania sportowców znajduje się kwiaciarnia, co może rozwiązać częśc problemów zakochanych par.

Amerykańsko-hiszpański duet to nie jedyna para wśród łyżwiarzy figurowych. Małżeństwem od ponad pięciu lat są Amerykanin Tim Koleto i Japonka Misato Komatsubara. W 2020 roku urodzony w stanie Montana zawodnik został obywatelem Japonii i przyjął nazwisko Komatsubara, z szacunku dla swojej żony. Koleto wcześniej startował w barwach Korei Płd. oraz Norwegii, bo z tych krajów pochodziły jego partnerki na lodowisku. Z Japonką tworzą udana parę prywatnie i sportowo - w Pekinie wywalczyli brąz w konkursie drużyn.

„Często mówimy o tym, że to przeznaczenie, że odnaleźliśmy się tak, jak my. Oboje byliśmy trochę rozczarowani sportem, może byliśmy gotowi odejść, zanim się znaleźliśmy. Początek z nową partnerką to długi i trudny proces wymagający głębokiego poznania drugiej osoby" - powiedział Tim Komatsubara.