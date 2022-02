PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok. Relacja i wynik na żywo

"Myślę, że wiele elementów poprawiliśmy w tych ostatnich tygodniach, w dalszym ciągu poznajemy się. Rozwijamy się jako drużyna i moja koncentracja idzie w tym kierunku, żeby ten zespół grał coraz lepiej" - mówił Nowak na piątkowej konferencji prasowej poprzedzającej wyjazd do Zabrza. Szkoleniowiec, który najwięcej doświadczeń trenerskich zebrał w USA, objął Jagiellonię z końcem grudnia, zastępując Ireneusza Mamrota po zakończeniu pierwszej części sezonu.

Pytany o Górnika zaznaczył, że nie jest trenerem, któremu gra przeciwnika spędza sen z powiek. Powiedział krótko, że to zespół dobry technicznie, który ma bardzo mobilnych zawodników na skrzydłach. "Grają w piłkę i to mi się podoba, to nie jest tylko walka ale również i granie w piłkę, musimy być na to przygotowani. My również chcemy grać w piłkę, bo do tego dążymy" - dodał Piotr Nowak. W jego ocenie, znaczenia w poniedziałek nie będzie miał fakt, że zabrzanie zagrali w środę mecz pucharowy przedłużony o dogrywkę. Mówił, że wszystkie drużyny są tuż po okresie przygotowawczym i są w dobrej dyspozycji fizycznej.

Na środku obrony raczej nie dojdzie do zmian personalnych - wynika z wypowiedzi białostockiego szkoleniowca. W Niecieczy obok doświadczonego Michała Pazdana zagrał na tej pozycji nastolatek Miłosz Matysik; wciąż kontuzjowani są Hiszpan Israel Puerto i Rumun Bogdan Tiru.

"W Zabrzu nie czeka nas nic łatwego. Myślę, że musimy nadal pracować jak w okresie przygotowawczym i cały mecz z Górnikiem zagrać tak, jak drugą połowę z Termaliką. Znamy swoje umiejętności, ale musimy je pokazać od początku meczu, a nie gdy już stracimy bramkę i musimy gonić wynik" - powiedział czeski skrzydłowy Tomas Prikryl. Podobnie jak trener, on również nie przecenia znaczenia faktu, że górnicy mieli w tygodniu mecz pucharowy.

Białostoczanie zajmują w tabeli piłkarskiej ekstraklasy jedenastą pozycję, Górnik jest szósty, oba zespoły dzieli siedem punktów.

Początek meczu w Zabrzu - w poniedziałek o godz. 18. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP