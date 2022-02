PlusLiga: Ile klubów zagra w przyszłym sezonie? Ostatnia drużyna musi uzbroić się w cierpliwość

Od dłuższego czasu mówi się, że do PlusLigi może dołączyć ukraiński Barkom Każany Lwoów. Gdyby tak się stało, liga zostałaby powiększona do szesnastu ekip. To oznaczałoby, że po sezonie 2021/2022 nikt nie spadnie.

ZOBACZ TAKŻE: Stephen Boyer może zmienić klub w PlusLidze

Sytuacja na Ukrainie i niepewność jutra sprawiają, że na rozstrzygnięcie tej sprawy trzeba będzie poczekać. Jak poinformował "Przegląd Sportowy', bardzo możliwe, że w momencie zakończeniu tego sezonu ostatni klub nie będzie wiedział, czy spadł z PlusLigi, czy liga zostanie poszerzona i będzie miał okazję obronić swój status w barażach.

- Na ten moment jest wola wszystkich stron, żeby Barkom grał w PlusLidze, ale wiadomo, jaka jest sytuacja na granicy ukraińskiej - powiedział dyrektor komunikacji PLS Kamil Składowski na łamach "Przeglądu Sportowego".

Polsat Sport