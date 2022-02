Rewolucja w polskim tenisie. Superliga w Polsacie Sport

W poniedziałek 14 lutego odbyła się oficjalna konferencja prasowa inaugurująca start tenisowej Lotto Superligi. Międzynarodowe rozgrywki z udziałem polskich klubów oraz gwiazd światowego tenisa trwać będą od maja do grudnia, a ich podstawowym celem jest popularyzacja dyscypliny i wspieranie polskich talentów. Równolegle z Superligą grać będą także forBET 1. Liga, forBET 2. liga oraz Frutuś Kids Cup z udziałem dzieci do lat 10.

Za organizację rozgrywek Lotto Superligi oraz forBET 1. Ligi, forBET 2. ligi, a także Frutuś Kids Cup, odpowiadać będzie powołana specjalnie w tym celu spółka, której prezesem została Danuta Dmowska-Andrzejuk, była sportsmenka oraz minister sportu i turystyki. Do 1 marca trwa proces zgłaszania klubów do nowych rozgrywek, a 10.03 odbędzie się losowanie par i ogłoszenie szczegółowego terminarza spotkań. Runda zasadnicza Lotto Superligi trwać będzie przez siedem weekendów w terminie od 29 maja do 14 sierpnia. Runda finałowa rozgrywana w systemie Final Four (z udziałem najlepszej czwórki) odbędzie się w dniach 8 - 10 grudnia. Cały sezon podsumuje uroczysta gala z udziałem zwycięzców.

Kanały sportowe Telewizji Polsat będą transmitować na żywo cały sezon Lotto Superligi. Każdy dzień meczowy to około 6 godzin transmisji, a dodatkowo raz w tygodniu nadawca prezentować będzie specjalny magazyn w całości poświęcony tym rozgrywkom, jak również forBET 1. Ligi, forBET 2. ligi, a także Frutuś Kids Cup. Wyjątkowo okazale przedstawiają się nagrody dla zwycięzców. Drużynowy Mistrz Polski Lotto Superligi otrzyma aż 700 000 złotych, do wicemistrza powędruje 500 000 zł, a brązowy medalista i zdobywca czwartego miejsca zyskają odpowiednio 300 000 i 250 000 złotych. Niemniej okazale prezentują się nagrody dla zwycięzców forBET 1. ligi oraz forBET 2. ligi - będą to odpowiednio 80 000 złotych oraz 30 000 złotych.

Na wyjątkowe gratyfikacje liczyć mogą uczestnicy Frutuś Kids Cup. Ideą tych rozgrywek jest wychowanie przyszłych gwiazd polskiego tenisa, które będą podążały śladami takich sław jak Wojciech Fibak, Agnieszka Radwańska, Iga Światek czy Hubert Hurkacz. W każdej edycji dwie dziewczynki i dwóch chłopców otrzyma szeroki program wsparcia, obejmujący między innymi finansowanie wyjazdów na turnieje, pomoc medyczną, wsparcie menadżerskie dla rodziców.

Informacja Prasowa