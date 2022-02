Thomas Morgenstern: To nie był dobry sezon dla Polaków

Na pewno jest jakiś powód, dla którego polscy skoczkowie nie skakali na poziomie, do którego przyzwyczaili swoich fanów. Myślę, że będą silniejsi i pokażą siłę w kolejnych latach - powiedział w programie "Studio Pekin" złoty medalista olimpijski z Turynu, Thomas Morgenstern.

Paulina Chylewska: Witaj Thomas, miło Cię widzieć. Myślę, że jesteś najszczęśliwszym emerytowanym skoczkiem na świecie. Mam rację?

Thomas Morgenstern: Myślę, że tak, bo dzisiejszy wynik sprzyja dobremu nastrojowi. Dzisiaj latałem helikopterem i nie widziałem całego konkursu. Oglądałem drugą serię. Oczywiście jestem bardzo dumny z chłopaków. Wykonali świetną pracę, szczególnie Jan Hoerl, który był chyba najlepszy. Bardzo się cieszę, że Austria zdobyła złoty medal.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022. Piotr Żyła: Igrzyska mnie rozbiły, więcej nie przyjadę

Szóste miejsce polskich skoczków. Myślisz, że to oddaje siłę naszej reprezentacji w tym sezonie?

To nie był dobry sezon dla polskiego zespołu. Mieliście przebłyski podczas turnieju czterech skoczni. To są zawodnicy, którzy w ostatnich latach pięknie skakali. Kamil Stoch był bardzo bliski medalu na dużej skoczni. Nie można zawsze skakać cudownie, wygrywać rok po roku i dominować cały czas. Na pewno jest jakiś powód, dla którego polscy skoczkowie nie skakali na poziomie, do którego przyzwyczaili swoich fanów. Myślę, że będą silniejsi i pokażą siłę w kolejnych latach.

IM, Polsat Sport