Aleksandra Król: Bardziej stresowałam się wynikami testów niż startem na igrzyskach

Aleksandra Krół zakończyła zmagania w snowboardowym slalomie gigancie równoległym na ósmym miejscu. Polka w 1/4 finału przegrała z późniejszą mistrzynią Ester Ledecką.

- To miejsce niby nie jest złe, ale pozostaje we mnie sportowa agresja. Jechałam po medal, ale na igrzyskach olimpijskich trzeba też mieć trochę szczęścia. Ja go nie miałam, bo trafiłam na najlepszą zawodniczkę już w ćwierćfinale. Walczyłam do samego końca, nawet zaryzykowałam przy samej mecie, ale upadłam i się nie udało. To są realia sportu - powiedziała w programie "Studio Pekin"

Igrzyska olimpijskie w Pekinie różniły się od poprzednich ze względu na obecną sytuację na świecie związaną z koronawirusem.

- Do dnia zawodów nie stresowałam się igrzyskami, tylko wynikami testów! To na pewno zabrało trochę radości z igrzysk. Nie można było rozmawiać z innymi, bo istniało ryzyko, że można się od kogoś zarazić - dodała.

Igrzyska dla Król rozpoczęły się jeszcze wcześniej niż w dniu występu, gdyż na ceremonii otwarcia pełniła rolę chorążej reprezentacji Polski.



- Ceremonia otwarcia była niezapomnianym przeżyciem. Nie spodziewałam się takiego zaszczytu. Na początku myślałam, że chodzi o pozytywny wynik testu! Zgodziłam się, ale bardzo się stresowałam. Bałam się, żeby nie upuścić flagi! Jak ją pomachałam, to już się rozluźniłam. To emocje nie do opisania - zakończyła.

