Cztery zwycięstwa nie wystarczyły! Siatkarki Chemika pożegnały się z Ligą Mistrzyń

W spotkaniu 6. kolejki grupy E Ligi Mistrzyń siatkarki A. Carraro Imoco Conegliano wygrały z Grupą Azoty Chemikiem Police 3:0. Drużyna z Polic, mimo czterech zwycięstw na koncie, nie wywalczyła awansu do fazy play-off.

W premierowej odsłonie od początku ton wydarzeniom na boisku nadawały gospodynie. W środkowej części seta uzyskały one wyraźną przewagę (16:8). Wówczas jednak policzanki ruszyły w pościg i złapały punktowy kontakt – po skutecznym ataku Danielle Drews było 18:17. Końcówka należała jednak do siatkarek Imoco Volley, które znów odskoczyły (20:17), a później kontrolowały sytuację. Błąd siatkarek Chemika w ataku ustalił wynik na (25:19).



Druga odsłona była bardziej wyrównana. Siatkarki Chemika uzyskały trzy oczka przewagi (10:13), by przegrać... pięć kolejnych akcji (15:13). Policzanki wróciły jednak do gry i nie pozwoliły rywalkom odskoczyć. Zacięta walka toczyła się do stanu 22:22. Trzy ostatnie punkty padły łupem drużyny z Italii. Raphaela Folie i Christina Wuczkowa popisały się skutecznymi atakami ze środka, a Miriam Sylla zamknęła seta skuteczną kontrą (25:22).

W trzeciej partii również oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu ekip. Przy stanie 14:14 nastąpiła zaskakująco długa przerwa, podczas której sędziowie sprawdzali protokół elektroniczny. W końcówce gospodynie odskoczyły na trzy oczka (21:18), ale policzanki nie rezygnowały – po asie Marty Pol znów złapały kontakt (21:20). Znów jednak najważniejsze akcje padły łupem faworyzowanej ekipy Imoco Volley. Sylla wywalczyła skutecznym atakiem piłkę meczową, a chwilę później gospodynie zatrzymały blokiem atak policzanek (25:22).

Najwięcej punktów: Paola Egonu (24), Raphaela Folie (11), Miriam Sylla (10) – Imoco Volley; Martyna Łukasik (15), Danielle Drews (13), Jovana Brokocević-Canzian (10) – Grupa Azoty Chemik. Z powodu urazów w ekipie z Polic nie zagrały rozgrywająca Marlena Kowalewska i środkowa Agnieszka Kąkolewska. Słabiej dysponowana była Brokocević-Canzian (9/28 w ataku). To wszystko sprawiło, że policzanki nie zdołały uzyskać korzystnego wyniku w starciu z zeszłorocznymi triumfatorkami LM.

Dwanaście punktów zdobytych przez siatkarki Chemika w rywalizacji ze słabszymi drużynami: węgierskim Fatum Nyiregyhaza i serbskim ZOK Ub nie wystarczyły do awansu do ćwierćfinału.

A. Carraro Imoco Conegliano – Grupa Azoty Chemik Police 3:0 (25:19, 25:22, 25:22)

Imoco: Christina Wuczkowa, Joanna Wołosz, Kathryn Plummer, Raphaela Folie, Paola Egonu, Megan Courtney – Monica De Gennaro (libero) oraz Giulia Gennari, Miriam Sylla, Oghosasere Loveth Omoruyi. Trener: Daniele Santarelli.

Chemik: Danielle Drews, Naiane Rios, Marta Pol, Jovana Brokocevic-Canzian, Iga Wasilewska, Martyna Łukasik – Maria Stenzel (libero) oraz Katarzyna Połeć, Martyna Czyrniańska. Trener: Jacek Nawrocki.

RM, Polsat Sport