Kamery telewizyjne na całym świecie mogły zobaczyć zrozpaczonego Stocha po konkursie na dużej skoczni. Polak miał świadomość, że był o krok od medalu.

- Jest niedosyt, trochę złości i zawodu, bo pojawiły się dwie szanse, które mogłem wykorzystać. Szanse, w których miałem wszystko do dyspozycji, aby osiągnąć sukces, ale popełniłem błąd - w obu konkursach. Dlatego tak bardzo było mi przykro po tym drugim konkursie, bo wiedziałem, że popełniłem dokładnie taki sam błąd jak po pierwszym. Błąd wyniknął z chęci, z walki, z czysto ludzkiej natury - rzekł Stoch.

Nasz rozmówca przyznał, że emocje powoli opadają, ale nadal czuje niedosyt.

- Jest więcej dystansu do tego, jest zmęczenie i dalej trochę złości i dużo niedosytu. Uważam, że mogę stąd wyjechać z podniesioną głową i tak zrobię, bo walczyłem do samego końca. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Na koniec jest radość, że wracamy do domu i że będzie można na to wszystko popatrzeć z większym dystansem oraz wyciągnąć wnioski - powiedział nasz wybitny skoczek.

Stoch odniósł się także do konkursu drużynowego, który zakończył się triumfem Austriaków.

- Nie było żadnych niespodzianek. Cieszę się, że druga seria pokazała bardzo wyrównaną walkę na najwyższym poziomie. Zdecydowanie zasłużone zwycięstwo Austriaków. Nie było przypadku, bo każdy zasłużył na to, co osiągnął. Z mojej perspektywy uważam, że pierwsza seria była nieco loteryjna, a w drugiej, zwłaszcza w ostatniej grupie, myślę, że wszyscy skakali w bardzo podobnych warunkach. No i decydowały też umiejętności - skwitował.

Cała rozmowa z Kamilem Stochem w załączonym materiale wideo.

KN, Polsat Sport