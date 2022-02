We wtorek 15 lutego, meczem z Pfadi Winterthur, Orlen Wisła wznawia rozgrywki fazy grupowej Ligi Europejskiej. - Musimy się bardzo dobrze przygotować do spotkania, by pokonać rywali. Nie możemy ich zbagatelizować - powiedział trener Orlen Wisły Xavi Sabate. Relacja i wynik na żywo meczu Orlen Wisła Płock - Pfadi Winterthur.

Szwajcarzy, pierwszy tegoroczny rywal Orlen Wisły w Lidze Europejskiej, zaczęli swoje zmagania już przed tygodniem, kiedy rozegrali zaległy mecz 5. kolejki z Fuechse Berlin, przegrywając 27:30. Płocczanie pierwszy raz spotkali się z Pfadi w 1. serii rozgrywek, wygrali z rywalami na wyjeździe 35:23.

Zdaniem trenera Xavi Sabate, mecz rewanżowy nie będzie już tak łatwy, jak ten rozegrany w Winterthur.

- Każdy mecz jest inny, jest oddzielną historią. Są różne momenty sezonu, są zmiany, inni zawodnicy. Nie ma co porównywać dwóch rożnych meczów z innych momentów sezonu, do każdego spotkania trzeba podejść indywidualnie - stwierdził szkoleniowiec.

I przypomniał, że najbliżsi przeciwnicy Orlen Wisły pokazali się z bardzo dobrej strony w zaległym spotkaniu, które rozegrali przed tygodniem przeciwko drużynie z Berlina.

- Musimy się bardzo dobrze przygotować do wtorkowego meczu, by wygrać. Nie możemy w żaden sposób ich zbagatelizować. Na szczęście jestem pewien, że do Orlen Areny przyjdą tłumnie fani, aby nas wspierać i nam kibicować - zapowiada trener Sabate.

- Trzeba przyznać, że Pfadi grają z meczu na mecz coraz lepiej, mają nowych zawodników. Po raz kolejny pandemia pokrzyżowała plany wielu drużynom, wykluczając piłkarzy z ich pierwszego składu. Co prawda wszyscy mamy już doświadczenie, jak się zachować w takich sytuacjach, ale dla żadnej drużyny nie jest to łatwe. Czasami raz jest tak, że masz pełen skład, a za chwile okazuje się, że kilku podstawowych zawodników ma kontuzje lub jest zakażonych i wtedy tworzy się problem kadrowy. Dlatego trudno jest nam przewidzieć co będzie za chwilę i przez to trudniej jest się przygotować do meczu. Oczywiście zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby tutaj, szczególnie w naszej hali, z nimi wygrać - zapewnił Sabate.

We wtorek szkoleniowiec Wisły nie będzie miał do dyspozycji wszystkich swoich zawodników.

- Mamy w drużynie pięciu piłkarzy, którzy grali dużo minut na mistrzostwach Europy i tak jak się spodziewaliśmy, są bardziej zmęczeni od pozostałych i potrzebują więcej czasu na powrót do pełnej sprawności. Najgorsze jest to, że niektórzy wrócili z urazami i będziemy musieli się skupić teraz nad ich rekonwalescencją - zdradza Xavi Sabate.

Do zakończenia fazy grupowej rozgrywek pozostały cztery spotkania. Po meczu z Pfadi, płocczanie zmierzą się dwukrotnie z Tatranem Preszów, a ten etap zakończą 8 marca pojedynkiem z liderem tabeli Fuechse Berlin.

Relacja i wynik na żywo meczu Orlen Wisła Płock - Pfadi Winterthur na Polsatsport.pl. Początek od godziny 18:45.

AA, PAP