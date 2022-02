Po zimowej przerwie wracają najlepsze piłkarskie rozgrywki na świecie - Liga Mistrzów. We wtorek czeka nas absolutny hit 1/8 finału, spotkanie Paris Saint-Germain z Realem Madryt. Kto lepiej zacznie zmagania w tym dwumeczu? Transmisja meczu Paris Saint-Germain - Real Madryt w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Los chciał, że już w 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2021/2022 zmierzą się ze sobą zespoły, które są wśród głównych faworytów do wygrania całych rozgrywek. Zespół ze stolicy Francji chyba jak nikt w Europie (no może poza Manchesterem City) potrzebuje triumfu w Champions League. W osiągnięciu tego celu mają pomóc gwiazdy sprowadzone przed sezonem z Lionelem Messim na czele.

W zmaganiach grupowych PSG nie zachwyciło. Zajęło 2. miejsce za Manchesterem City, z którym raz wygrało, a raz przegrało. Do tego doszły dwa remisy z RB Lipsk i Club Brugge. W Ligue 1 podopieczni Mauricio Pochettino prowadzą z bardzo dużą przewagą nad resztą stawki, ale mistrzostwo Francji to zdecydowanie za mało dla plejady gwiazd z Paryża.

Real Madryt jesienią w fazie grupowej zajął 1. miejsce przed Interem Mediolan, Sheriffem Tyraspol oraz Szachtarem Donieck. "Królewscy" zaliczyli jedną poważną wpadkę, a mianowicie porażkę na własnym stadionie z drużyną z Mołdawii. W La Liga "Los Blancos" prowadzą i mają cztery punkty przewagi nad Sevillą. Ostatnio piłkarze Carlo Ancelottiego grają jednak w kratkę.

W Paryżu po raz kolejny z Realem zmierzy się Messi. W barwach Barcelony, Argentyńczyk wystąpił w 45 spotkaniach przeciwko "Królewskim". Strzelił 26 goli i zanotował 14 asyst. Jego bilans z ekipą z Madrytu to 19 zwycięstw, 15 porażek i 11 remisów.





Jeśli chodzi o sytuacje kadrowe, to niepewny jest nadal występ Karima Benzemy. Do kadry PSG wrócił natomiast Neymar i być może zobaczymy go na boisku we wtorek. Ze starymi kolegami nie zmierzy się natomiast Sergio Ramos. Były kapitan Realu leczy uraz łydki.

Transmisja meczu Paris Saint-Germain - Real Madryt od godziny 20.50 w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Nasze studio startuje od 19.00.

IM, Polsat Sport