Liga Mistrzów: Manchester City zdemolował Sporting

Manchester City pokonał na wyjeździe Sporting 5:0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Podopieczni Pepa Guardioli już do przerwy strzelili cztery gole, a następnie skupili się na kontrolowaniu meczu. Rewanż 9 marca w Manchesterze.

"Obywatele" byli zdecydowanym faworytem środowego starcia i bardzo szybko udowodnili swoją wyższość. Już siódmej minucie do siatki po ładnej akcji trafił Riyad Mahrez. Sędzia Srđan Jovanović potrzebował analizy VAR, która jednak wykazała, że w żaden piłkarz Manchesteru City nie znajdował się na spalonym w momencie tworzenia akcji bramkowej.

Zobacz także: Kylian Mbappe bohaterem meczu PSG - Real Madryt

Dziesięć minut później goście prowadzili 2:0. Wtedy właśnie do bezpańskiej piłki po rzucie rożnym dopadł Bernardo Silva i pięknym strzałem pokonał Antonio Adana. Dla Portugalczyka to na pewno wyjątkowy gol, gdyż przez 13 lat był związany z Benfiką.

W kolejnych minutach piłkarze Manchesteru zwolnili tempo, ale kiedy postanowili je przyspieszyć, to... trafili do siatki. Konkretnie zrobił to Phil Fodena, wykorzystując dogranie Mahreza. Jeszcze tuż przed przerwą drugą bramkę zdobył Silva i stało się jasne, że zwycięzcę dwumeczu właściwie już poznaliśmy.



W drugiej połowie już tak nie szaleli, ale zamiast ilości, poszli w jakość. W 58. minucie Raheem Sterling pięknie przymierzył zza pola karnego, ustalając wynik na 5:0.



Rewanż 9 marca w Manchesterze.

Sporting Lizbona - Manchester City 0:5 (0:4)

Bramki: Mahrez 7, Silva 17, 44, Foden 32, Sterling 58.

Sporting Lizbona: Antonio Adan - Ricardo Esgaio, Sebastian Coates, Goncalo Inacio - Pedro Porro (82. Neto), Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Pablo Sarabia (75. Bruno Tabata), Paulinho (75. Islam Slimani), Pedro Goncalves (50. Manuel Ugarte)

Manchester City: Ederson - Joao Cancelo, Ruben Dias, Aymeric Laporte (84. Nathan Ake), John Stones (61. Ołeksandr Zinczenko) - Bernardo Silva (85. Liam Delap), Rodri (73. Fernandihno), Kevin De Bruyne - Riyad Mahrez, Phil Foden (61. Ilkay Gundogan), Raheem Sterling

Żółte kartki: Matheus, Esgaio, Ugarte - Gundogan.

Sporting Lizbona - Manchester City 0:5. Skrót meczu

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jb, Polsat Sport