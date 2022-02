W ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów siatkarze Jastrzębskiego Węgla podejmą ekipę wicemistrza Niemiec – VfB Friedrichshafen. Polski klub ma już zapewniony awans do ćwierćfinału, a stawką jest dla jastrzębian rozstawienie w pierwszej rundzie play-off. Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel – VfB Friedrichshafen w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Jastrzębski Węgiel kontynuuje świetną serię zwycięstw. Licząc wszystkie rozgrywki (PlusLiga, Puchar Polski, Liga Mistrzów) drużyna wygrała ostatnich 16 meczów z rzędu.

W rozgrywkach CEV Champions League ekipa trenera Andrei Gardinego zwyciężyła we wszystkich pięciu dotychczasowych meczach, tracąc w nich zaledwie jednego seta. Miało to miejsce w zeszłym tygodniu w wyjazdowym starciu z bułgarskim Hebarem Pazardżik, do którego polski zespół przystąpił po izolacji spowodowanej zakażeniami koronawirusem.

Jastrzębianie mają szansę na zakończenie fazy grupowej LM bez porażki, co jak dotąd nigdy się tej drużynie nie udało. Najbliżej tego siatkarze tego klubu byli w edycjach 2014 oraz 2020, kiedy wygrywali po pięć z sześciu spotkań grupowych. Za pierwszym razem zakończyli swoje zmagania z brązem Ligi Mistrzów, za drugim zaś ich wspaniały marsz przerwał wybuch pandemii koronawirusa wiosną 2020 roku i zakończenie rozgrywek pod auspicjami CEV przed fazą ćwierćfinałową.

Bez względu na wynik środowego meczu, Jastrzębski Węgiel ma zapewniony awans do ćwierćfinału LM. Stawką starcia z wicemistrzem Niemiec będzie jednak rozstawienie w losowaniu fazy play-off. Do ćwierćfinału awansuje pięciu zwycięzców grup oraz trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc. Siatkarze z Jastrzębia-Zdroju potrzebują jednego punktu, aby być w stu procentach pewnym rozstawienia w losowaniu.

– Pewnie trener "pomiesza" w składzie i da szansę innym. Generalnie patrzymy z optymizmem w przyszłość – powiedział przyjmujący Rafał Szymura.

Wicemistrz Niemiec VfB Friedrichshafen nie ma już szans na awans do fazy play-off. Środowy pojedynek będzie powrotem po latach do Jastrzębia-Zdroju byłego trenera JW, a obecnie szkoleniowca VfB – Marka Lebedewa. W latach 2015–18 Australijczyk pracował w Jastrzębskim Węglu jako pierwszy trener, a wcześniej, w latach 2008–09 był asystentem Roberto Santilliego w tym klubie. W 2017 roku Lebedew zdobył z Jastrzębskim Węglem brązowy medal w PlusLidze. Co ciekawe, Australijczyk ma żonę Polkę i posiada dom w sąsiednich Żorach.

Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel – VfB Friedrichshafen w środę 16 lutego o godzinie 18.00 w Polsacie Sport.

RM, Polsat Sport, jastrzebskiwegiel.pl