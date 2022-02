Niemoc strzelecka Cristiano Ronaldo. Tak złej passy nie miał od...

To niesamowite, ale angielscy dziennikarze wyliczyli, że Ronaldo ostatni raz podobną passę miał w sezonie 2008/2009, będąc również piłkarzem Manchesteru United. Od prawie 13 lat legendarny piłkarz słynął z gigantycznej regularności (!).

Ronaldo w tym sezonie 14-krotnie trafiał do siatki w pierwszej części sezonu. 37-latek nie przyzwyczaił swoich fanów, a w zasadzie nikogo na świecie, kto chociaż trochę interesuje się futbolem, do takiej niemocy. Dziennikarze brytyjskiego SkySports zaznaczyli, że CR7 zdobył 688 bramek w 923 meczach na niwie klubowej.

Portugalczyk ostatniego gola strzelił 30 grudnia w wygranym przez "Czerwone Diabły" meczu z Burnley 3:1. Ronaldo nie zdobył bramki od 537 minut, licząc wszystkie rozgrywki. W tym czasie oddał 37 strzałów na bramkę, ale tylko siedem celnych. Mimo, że szkoleniowiec United, Ralf Rangnick zaznaczył, że drużyna to nie tylko Ronaldo, wielu kibiców oraz ekspertów jednoznacznie uważa, że ostatnie kiepskie wyniki ekipy z Old Trafford są mocno powiązane z problemami strzeleckimi Cristiano. Nie brakuje opinii, że niemiecki szkoleniowiec nie do końca dogaduje się z największą gwiazdą klubu.

Manchester United nie wygrał dwóch ostatnich meczów ligowych, a także odpadł nieoczekiwanie po rzutach karnych w Pucharze Anglii z Middlesbrough. Ronaldo w pierwszej połowie nie wykorzystał jedenastki.