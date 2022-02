Jedną z gwiazd będzie pięciokrotna mistrzyni olimpijska Elaine Thompson-Herah, która w Tokio stanęła na najwyższym stopniu podium w trzech konkurencjach – na 100 metrów, 200 metrów oraz w sztafecie 4x100 metrów. W Toruniu zmierzy się m.in. z Ewą Swobodą, która kilka dni temu w Łodzi pokazała fantastyczną szybkość, uzyskując na 60 metrów czas 7.00.

– Nie obiecuję, ale myślę, że ten wynik 7.00 będzie poprawiony. Bardzo lubię biegać w hali i sądzę, że hale też mnie lubią. Jestem głodna tego wszystkiego, bo nie chce mi się już siedzieć i płakać przed telewizorem, oglądając finały setki, czy finały sześćdziesiątki – mówi Swoboda.

Zobacz także: ORLEN Copernicus Cup 2022 już niebawem! Wielkie gwiazdy będą rywalizować w Arenie Toruń

ORLEN Copernicus Cup Toruń 2022 to najsilniej obsadzony halowy mityng lekkoatletyczny w Polsce, jeden z siedmiu tegorocznych mityngów tzw. złotej kategorii World Athletics Indoor Tour. Impreza odbędzie się w Arenie Toruń, a sprzedaż biletów odbywa się w portalach Ebilet.pl i Ticketmaster.pl. Ceny wejściówek zaczynają się od 30 złotych. Uczestnicy wystartują w dwunastu konkurencjach – sześciu żeńskich i sześciu męskich.

– Kolejny raz czekają nas fantastyczne emocje i, mam nadzieję, świetne rezultaty. Nasi lekkoatleci pokazują, że są w bardzo dobrej formie, co bardzo nas cieszy, bo razem z zagranicznymi gwiazdami stworzą niezapomniany spektakl dla toruńskiej publiczności – mówi Krzysztof Wolsztyński, dyrektor ORLEN Copernicus Cup Toruń 2022. Organizację zawodów wspierają PKN ORLEN, miasto Toruń oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Na spotkanie z toruńską publicznością czekają także zawodnicy. – Cieszę się, że wracają kibice, bo świetnie pamiętam ten mityng w 2020 roku, gdy przy pełnych trybunach i wsparciu kibiców zrobiłem życiówkę. Super, że w tym roku, po ubiegłorocznych imprezach bez kibiców, ta cudowna toruńska atmosfera wraca – cieszy się polski specjalista od biegów płotkarskich Damian Czykier.

Jak zwykle bardzo ciekawie prezentuje się skład biegu na 400 metrów kobiet, w którym wystąpią wszystkie najszybsze Polki – Justyna Święty-Ersetic, Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan i Anna Kiełbasińska. Polskie gwiazdy powalczą z halową mistrzynią Europy Femke Bol.

– Mam za sobą już wiele sezonów, a mało przed sobą, więc chcę skorzystać ze wszystkiego, jak tylko mogę jak najbardziej. Chcę traktować poważnie i sezon halowy, i sezon letni. Na pewno jednym z moich celów jest to, żeby się dobrze zaprezentować przed polską publicznością na mityngu ORLEN Copernicus Cup. Miałam okazję już kilkukrotnie tam startować i zawsze jest rewelacyjna atmosfera. Uwielbiam tę halę. Do tego jest fajna data, bo ma same dwójki, ale mam nadzieję, że przy moim wyniku nie będzie dwójki, tylko jedynka – śmieje się Kiełbasińska, która kilkanaście dni temu ustanowiła rekord Polski na 400 metrów w hali.

W trakcie mityngu ORLEN Copernicus Cup dwoje zawodników podejmie próbę bicia rekordu świata – Etiopka Gudaf Tsegay na 1500 metrów kobiet (3:53.09) oraz jej rodak Selemon Barega na 3000 metrów mężczyzn (7:24.90).

Tegoroczny cykl World Athletics Indoor Tour w złotej kategorii obejmuje siedem mityngów. Rozpoczął się 28 stycznia w niemieckim

Karlsruhe, a zakończy 2 marca w Madrycie. ORLEN Copernicus Cup Toruń 2022, który odbędzie się w Arenie Toruń 22 lutego, będzie przedostatnią imprezą w cyklu.

KN, Informacja prasowa