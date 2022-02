Olsen już w wieku 18 lat opuścił Danię i trafił z Broendby Kopenhaga do Interu Mediolan. Kariery w Serie A jednak nie zrobił i najpierw był wypożyczony do ligi norweskiej do Stroemsgodset, a później, kiedy rozstał się z już z włoskim zespołem, trafił do Haugesund. Następnie bronił barw RC Lens, Grasshoppers Zurych, FC Helsingoer i ostatnio Aarhus.

🆕 Patrick Olsen nowym zawodnikiem Ślaska! Środkowy pomocnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2025 roku ✅



Witamy we Wrocławiu, #Olsen20225! 🇩🇰 — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) February 15, 2022

„Szukaliśmy zawodnika środka pola, który nie tylko potrafi wywiązać się ze swoich zadań w destrukcji, ale i wspomóc zespół w rozgrywaniu akcji ofensywnych. Patrick to piłkarz nieustępliwy, z bardzo dobrą techniką, potrafiący odebrać piłkę i obsłużyć kolegów dokładnym podaniem. Pokazał również nie raz, że sam też potrafi wpisać się na listę strzelców” – scharakteryzował piłkarza dyrektor sportowy Śląska Dariusz Sztylka.

Przez ostatnie 4,5 sezonu Olsen regularnie występował w swoich drużynach i w sumie w tym okresie rozegrał 154 mecze, w których strzelił 17 goli i zaliczył 15 asyst.

BS, PAP