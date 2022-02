Siatkarze ZAKSY walczą o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Ostatnim rywalem kędzierzynian w fazie grupowej będzie Cucine Lube Civitanova. Czy podopieczni trenera Gheorghe Cretu zdołają wygrać na trudnym terenie? Transmisja meczu Cucine Lube Civitanova – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Siatkarze Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wrócili do gry po przerwie spowodowanej sytuacją epidemiologiczną w klubie. Trzy mecze po powrocie to rywalizacja w Lidze Mistrzów i walka o awans do fazy play-off tych prestiżowych rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: Czy ZAKSA wywalczy awans? Trudna sytuacja polskiego klubu w Lidze Mistrzów

Kędzierzynianie rozpoczęli ją od zdecydowanego zwycięstwa 3:0 nad OK Merkur Maribor. Później rozegrali zaległe starcie z Lokomotiwem Nowosybirsk, zakończone porażką 1:3. Taki wynik mocno skomplikował sytuację ZAKSY.

Przypomnijmy, że awans do 1/4 finału Ligi Mistrzów uzyska pięciu zwycięzców grup oraz trzy najlepsze zespoły z drugich miejsc. Siatkarze ZAKSY są już pewni zajęcia drugiej lokaty. Lokomotiw nie ma szans na dogonienie kędzierzynian, a oni na przeskoczenie Lube.

Lecimy dalej ✈️ Już jutro ➡️ kierunek Italia 🇮🇹 #EuroasiaTrip Dzień 8. pic.twitter.com/QIKB2eR6sx — Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (@ZAKSAofficial) February 14, 2022

W tej sytuacji ważne jest poprawienie przez ZAKSĘ dotychczasowego bilansu (mecze 3–2, 10 punktów). Trzy wygrane spotkania mogą nie wystarczyć do znalezienia się w gronie trzech najlepszych drużyn z drugich miejsc. W momencie rozpoczęcia spotkania będzie już znanych kilka wyników z innych grup. Czy obrońcy trofeum zdołają wygrać na trudnym terenie i awansują do ćwierćfinału?

Transmisja meczu Cucine Lube Civitanova – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w środę 16 lutego o godzinie 20.30 w Polsacie Sport.

RM, Polsat Sport