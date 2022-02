Inter - Liverpool to jeden z ciekawszych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć faworytem są goście, to jednak mistrzowie Włoch na pewno mają swoje ambicje. Kto wywalczy zaliczkę przed rewanżem na Anfield? Transmisja meczu Inter - Liverpool w Polsacie Sport Premium 2 oraz na Polsat Box Go.

Jeszcze niedawno Inter miał problemy, by przejść przez fazą grupową Ligi Mistrzów. Trzy poprzednie edycje to zaledwie trzecie oraz czwarte miejsca, co zdecydowanie nie było marzeniem włodarzy klubu z Mediolanu. To zmieniło się w tym sezonie, kiedy wydawało się, że mistrzowie Włoch solidnie się osłabili. Z klubu odeszli bowiem Romelu Lukaku oraz Achraf Hakimi, jednak okazało się, że nie była to strata, której nowy szkoleniowiec Simone Inzaghi nie był w stanie nareperować. Inter nadal wygląda znakomicie i z optymizmem patrzy na środowe starcie z Liverpoolem.



"The Reds" musieli w ostatnim czasie radzić sobie bez Sadio Mane i Mohameda Salaha, którzy przebywali na Pucharze Narodów Afryki. Turniej się już zakończył, więc gwiazdy wróciły do klubu i są skoncentrowane na najbliższych spotkaniach. Liverpool ciągle liczy się w walce o mistrzostwo Anglii, gra w Pucharze Anglii, jest w finale Pucharu Ligi, no i ma 1/8 finału Ligi Mistrzów. Środowy mecz będzie niezwykle ważny dla każdej ze stron.

- Kiedy grasz na czterech frontach, jest łatwiej, kiedy masz wielu wspaniałych piłkarzy. To jest dla nas korzystna sytuacja - powiedział na konferencji prasowej Trent Alexander-Arnold, który od dłuższego czasu jest w znakomitej formie.

Inzaghi zdaje sobie sprawę z siły rywala.



- Jeśli popełnimy błąd w rozegraniu, oni będą w stanie skontrować to w każdej chwili. Mogą sprawić problemy w każdym miejscu boiska - przyznał.



Jak będzie wyglądał ten mecz? Przekonamy się już w środę.

Transmisja meczu Inter - Liverpool w Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsat Box Go od godziny 20:15. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 19:00 w Polsacie Sport Premium 1.

jb, Polsat Sport