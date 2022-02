Po dziesięciu spotkaniach podopieczni Tałanta Dujszebajewa przewodzą tabeli grupy B. Mają na koncie 14 punktów – o dwa więcej od Paris Saint-Germain, FC Barcelony i Telekomu Veszprem. Walka o dwie czołowe lokaty, które dają bezpośredni awans do ćwierćfinału, zapowiada się pasjonująco.

- Mamy duży głód sukcesów po dotychczasowych występach w Lidze Mistrzów. Wiemy o co gramy, jaka jest stawka. Zostały nam cztery mecze, ale ten pierwszy z Flensburgiem będzie bardzo trudny. Już teraz musimy wyjść i dać z siebie to, co mamy najlepsze – powiedział Krzysztof Lijewski, drugi trener kieleckiej drużyny.

Flensburg ma dziewięć punktów i zajmuje odległe piąte miejsce. W pierwszej części sezonu wicemistrz Niemiec zmagał się z dużymi problemami kadrowymi. Osłabiony zagrał m.in. w Hali Legionów, gdzie przegrał 29:37. Teraz jego sytuacja kadrowa jest o wiele lepsza. Podopieczni Maika Machuli rozegrali już dwa spotkania w Bundeslidze po przerwie na mistrzostwa Europy. Zremisowali z HSG Wetzlar 29:29, a dwa dni później pewnie ograli Hannover-Burgdorf 30:20.

- Trudno stwierdzić, kto jest faworytem. W pierwszym spotkaniu nie byli w topowej formie, ale później wygrali już dziesięcioma golami. Teraz Flensburg to inny zespół, niż w pierwszej części sezonu. Mają do dyspozycji niemal wszystkich zawodników. My za to jesteśmy na pierwszym miejscu w grupie, bo też mamy bardzo mocny skład. Czujemy się bardzo dobrze. Gramy w Niemczech. Szanse są wyrównane, nie ma wyraźnego faworyta – przyznał Wolff.

Za Łomżą Vive Kielce również dwa spotkania po przerwie na Euro. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa bez większych problemów pokonali w PGNiG Superlidze Sandrę Spa Pogoń Szczecin (34:21) i Gwardię Opole (27:22).

- Na pewno jeszcze nie jesteśmy w szczytowej formie. Z całym szacunkiem do tych zespołów, ale to nie jest poziom Flensburga. Dopiero teraz będziemy mogli wszystko zweryfikować. W polskiej lidze możemy popełnić błędy i wygrać, w Lidze Mistrzów to już nie przejdzie – tłumaczył niemiecki bramkarz.

W najbliższych tygodniach Tałant Dujszebajew nie będzie mógł skorzystać z Tomasza Gębali, który przechodzi rehabilitację po urazie kolana. Kielecki specjalista od obrony powinien zdążyć wykurować się na końcówkę sezonu. Pozostali zawodnicy są zdrowi.

Relacja i wynik na żywo meczu SG Flensburg-Handewitt - Łomża Vive Kielce na Polsatsport.pl. Początek od godziny 20:45.

AA, Polsat Sport