Drągowski przeszedł do Fiorentiny z Jagiellonii Białystok w 2016 roku za ponad dwa miliony euro. Trzy lata później został wypożyczony na pół roku do Empoli FC. Od momentu powrotu do klubu stał się jego podstawowym bramkarzem i filarem zespołu. Nierzadko również ratował go z opresji.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmar Bartłomieja Drągowskiego! Fatalny błąd i czerwona kartka (WIDEO)

Okazuje się jednak, że - według włoskich mediów - przygoda 24-latka z "Fiołkami" skończy się po sześciu latach. Po dwóch świetnych sezonach polski bramkarz doznał kontuzji uda, a po powrocie do gry popełniał błędy, których nie wybaczył mu trener Vicenzo Italiano. Włoski szkoleniowiec odsunął go od bramki i postawił na objawienie sezonu, doświadczonego Pietro Terracciano.

TMW - Fiorentina-Dragowski, addio in estate. Chi affiancherà Terracciano? Valutazioni in corso https://t.co/qJlVLjDlDZ — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) February 15, 2022

Drągowskiego od wielu lat określano bramkarzem niedocenianym i mającego większe ambicje oraz możliwości. W końcu zaczęto również łączyć go z innymi klubami. W styczniu "La Nazione" (gazeta z siedzibą we Florencji) pisało, że możliwe jest pozyskanie białostoczanina przez gigantów calcio. W grę miały wchodzić podobno SSC Napoli i Inter Mediolan.



Bardziej prawdopodobną opcją wydają się być jednak przenosiny do Neapolu. Do Interu po sezonie ma dołączyć Andre Onana, natomiast w drużynie "Błękitnych" rozczarowuje rezerwowy Alex Meret. Włoch miał być rywalem 33-letniego Davida Ospiny. Ten jednak ostatnimi czasy mocno odstaje od Kolumbijczyka.

Polak jest również podobno na liście życzeń Barcelony. Dziennik "Mundo Deportivo" uważa, że Katalończycy szukają rywala dla Marca-Andre ter Stegena, a Drągowski jest jednym z kandydatów do tej roli.

‼🔵🔴 Casting de porteros en el Barça



📋🔜 El club azulgrana estudia el fichaje de un guardameta para la próxima temporada y maneja una amplia agenda



✍ @martinezferran y @javigasconMD https://t.co/8nqdgIhsFN — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 11, 2022

Mimo wszystko, przedstawiciele Fiorentiny mieli próbować negocjować przedłużenie kontraktu z Drągowskim. Ten jednak pozostawał nieugięty, co oznaczało, że rozmowy zakończyły się fiaskiem. Polak postawił jasne stanowisko - chce odejść z klubu.

"Viola" może wykorzystać zaborczość zawodnika i spróbować zarobić na nim już podczas letniego okna transferowego. Po nim bramkarz będzie mógł rozmawiać z innymi zespołami, a jeśli te doszłyby do skutku, klub musiałby oddać go za darmo po wypełnieniu jego kontraktu obowiązującego do 30 czerwca 2023 roku.

Na chwilę obecną 24-letni golkiper jest wart jedenaście milionów euro.