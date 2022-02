Pekin 2022: Zwycięstwo Chińczyka Qi Guangpu w skokach akrobatycznych

Chińczycy w ten sposób skompletowali tytuły mistrzów olimpijskich w konkurencjach indywidualnych w skokach akrobatycznych. Dwa dni wcześniej triumfowała Mengtao Xu.

Ta sama zawodniczka i Qi w rywalizacji drużyn mieszanych stanęli na drugim stopniu podium.W ścisłym finale Qi, będący jedynym reprezentantem gospodarzy, podjął ryzyko.

Skok wykonał bardzo dobrze, co prawda perfekcyjnie nie wylądował, ale i tak zanotował bardzo wysoką notę (129 pkt). Ukrainiec Abramienko do Chin przyjechał w glorii obrońcy tytułu z Pjongczangu. Do złotego medalu sporo stracił (116,5), ale i tak może być zadowolony z występu.

To pierwszy medal dla Ukrainy na tych igrzyskach.Z kolei Ilia Burow (114,93) powtórzył swój wyczyn sprzed czterech lat z Korei Płd. Reprezentant Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego w walce o medale wystąpił jako ostatni.

Znał wyniki rywali, ale skoczył dość zachowawczo. Wystarczyło to jednak do brązowego medalu.Kompletnie zawiódł Christopher Lillis. Amerykanin w konkurencji drużyn mieszanych pomógł wywalczyć złoty medal.

Tym razem zaprezentował się bez tzw. błysku. Skoczył poprawnie, ale do lądowania sędziowie mieli uwagi i odjęli punkty. Nota wynosiła niewiele ponad 100 pkt co zapewniło zaledwie szóste miejsce.

MS, PAP