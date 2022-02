Promowany przez Dariusza Snarskiego Gorgoń (Chorten Boxing Production) w ostatnich dwóch latach stoczył kilka bardzo dobrych pojedynków. Z Kaczmarkiewiczem zmierzy się na dystansie ośmiu rund w limicie 77,2 kg.

- To dla mnie bardzo ważny pojedynek. Co prawda stawką nie będzie należący do mnie tytuł Mistrza Rzeczypospolitej Polski wagi super średniej, ale we wrześniu Dariusz Snarski zaplanował mi walkę o pas interkontynentalny na gali w Białymstoku. Nawet nie chcę myśleć, że miałbym wyjść do takiego starcia po dwóch porażkach z rzędu. Jestem bardzo dobrze przygotowany i chcę wygrać we wrocławskiej Orbicie z Konradem Kaczmarkiewiczem. Nie może być inaczej - powiedział Gorgoń.

Pięściarz, którego trenerem jest Daniel Pilc, wygrywał m.in. z Patrykiem Szymańskim, Faroukiem Daku, Valentynem Zbrozhkiem i Karolem Welterem. Niecałe trzy miesiące temu na gali w Toruniu przegrał z Kubańczykiem Ihosvany Garcią.

- To nie będzie lekka przeprawa, ale uważam, że wszyscy moi przeciwnicy z ostatnich kilkunastu miesięcy byli lepsi sportowo od Kaczmarkiewicza. Skąd takie wnioski? Oglądaliśmy z trenerem Pilcem jego walki, więc poznałem dobre i słabe strony Konrada. Oczywiście, że i ja nie zawsze zwyciężam, lecz zawsze dają dobre walki. Dostałem dużo pozytywnych wiadomości, mimo że nie powiodło mi się z Garcią. Ale potrafiłem mu zagrozić, bo nie był pojedynek jednostronny - dodał zawodnik Chorten Boxing Production.

Gorgoń podkreślił, że Kaczmarkiewicz to "młody i niezły bokser", który jest jednak na początku zawodowej kariery i jeszcze wiele pracy przed nim. - Każdy z nas, pięściarzy, ma swoje ambicje. Jestem lepszym pięściarzem od Kaczmarkiewicza i chcą to udowodnić w sobotę. Miałem długi i dobry okres przygotowawczy, a ponadto trener Pilc ma niezwykłe "oko" do analizy rywali - zauważył.

Na sparingach "Smile" walczył m.in. z Rafałem Wołczeckim. - Ani na sparingach, ani podczas oficjalnych walk nic i nikomu nie muszę udowadniać, bo przede wszystkim boksuję dla siebie. Patrzę w lustro bez obaw, bo zrobiłem wszystko, by świetnie się przygotować i zwyciężyć we Wrocławiu - podsumował.

