Porażka Polek w pierwszym meczu turnieju Pinatar Cup

W pierwszej połowie bramkarki obu zespołów nie miały zbyt wielu okazji do zaprezentowania swoich umiejętności. Polki kilka razy próbowały stworzyć zagrożenie w polu karnym twardo grających rywalek po dośrodkowaniach, ale ich akcjom brakowało wykończenia.

Irlandki raz były blisko objęcia prowadzenia, kiedy po kontrze Karolina Klabis obroniła silny strzał Denise O'Sullivan.

Drugą część meczu biało-czerwone zaczęły ofensywnie i objęły prowadzenie. Po zagraniu ręką rywalki, rzut karny pewnie zamieniła na gola kapitan drużyny Paulina Dudek.

Irlandki mogły wyrównać po strzale głową Louise Quinn w 56. minucie, ale polska bramkarka interweniowała skutecznie. Nie miała za to szans przy uderzeniu Lucy Quinn z 16 metrów 10 minut później.

Zespół irlandzki atakował i kwadrans przed końcem po wysokim dośrodkowaniu w pole karne Louise Quinn głową wpakowała piłkę tuż przy słupku, rozstrzygając losy spotkania, bo Polki w końcówce nie potrafiły na to odpowiedzieć.

Każda z ośmiu uczestniczących w zawodach reprezentacji rozegra trzy spotkania. Polki w sobotę zmierzą się z przegranym meczu Rosja – Węgry, rozpoczynając tym samym zmagania o miejsca 5-8 w turnieju.

Na zgrupowaniu w Hiszpanii wciąż nieobecna jest lecząca poważną kontuzję napastniczka VfL Wolfsburg Ewa Pajor.

Biało-czerwone, prowadzone od maja 2021 przez trenerkę Ninę Patalon, jesienią rozegrały sześć meczów w eliminacjach do MŚ 2023. Po ubiegłorocznej części rywalizacji zajmują trzecie miejsce w grupie F ze stratą pięciu punktów do Norwegii i dwóch do Belgii.

Polki w kolejnym meczu eliminacyjnym podejmą 7 kwietnia w Gdyni Armenię, a pięć dni później na wyjeździe zagrają z Norweżkami.

Polska – Irlandia 1:2 (0:0)

Bramki: 1:0 Paulina Dudek (49–karny), 1:1 Lucy Quinn (66), 1:2 Louise Quinn (75–głową).

Polska: Karolia Klabis – Zofia Buszewska (79. Katarzyna Konat), Małgorzata Mesjasz, Paulina Dudek, Martyna Wiankowska (67. Anna Zapała)– Gabriela Grzybowska, Adriana Achcińska (79. Karolina Gec), Dominika Grabowska - Weronika Zawistowska, Nikola Karczewska, Ewelina Kamczyk (67. Natalia Padilla-Bidas).

RM, PAP