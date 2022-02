Daniel Piechnik selekcjonerem oraz głównym trenerem Reprezentacji Polski w futbolu flagowym

Międzynarodowa Federacja Futbolu Amerykańskiego IFAF, we współpracy z NFL, najlepszą futbolową ligą świata łączą siły, aby „flagówka” stała się sportem olimpijskim już za 6 lat przy okazji Olimpiady w Los Angeles. Związek Futbolu Amerykańskiego z uwagą obserwuje międzynarodowe działania i dokłada wszelkich starań, aby możliwości występu na największych światowych arenach zostały w pełni wykorzystane również przez polskich sportowców. Popularyzacja oraz rozwój futbolu flagowego na krajowych boiskach może przełożyć się na olimpijską szansę medalową dla reprezentantów Polski.

- Futbol flagowy jest sportem dla każdego. IFAF w porozumieniu z NFL nieprzypadkowo rozpoczyna światową ofensywę promocyjną właśnie tej odmiany sportu rodem zza oceanu. To doskonała opcja spędzania czasu zarówno dla młodszych, jak i starszych fanów aktywnego wypoczynku. Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce z przyjemnością rozpoczyna długofalowy projekt, którego celem jest popularyzacja „flagówki” na terenie naszego kraju. Jestem przekonany, że z Danielem Piechnikiem „biało-czerwoną” kadrę czekają ogromne sukcesy na międzynarodowej arenie – mówi Dawid Biały, Prezes Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce.

Daniel Piechnik to aktualny Mistrz Polski z drużyną Bydgoszcz Archers. Szkoleniowiec, który cyklicznie organizuje turniej futbolu flagowego w Kolbudach, a także angażuje się we flagówkowe projekty na terenie całej Polski. Karierę trenerską rozpoczął w sezonie 2009 jako koordynator defensywy zespołu Warriors Ruda Śląska, a następnie przez 8 lat działał w Seahawks Gdynia jako koordynator defensywy, koordynator zespołów specjalnych oraz trener drugiej linii obrony. Ostatnie dwa sezony spędził w Bydgoszcz Archers, z którymi zdobył Mistrzostwo Polski w sezonie 2021. W sezonie 2022 zobaczymy go jako koordynatora defensywy w sztabie Kraków Kings. Na swoim koncie ma 4 Mistrzostwa Polski (Seahawks Gdynia - 2012, 2014, 2015 oraz Bydgoszcz Archers 2021). Działał także w Reprezentacji Polski w Futbolu Amerykańskim jako koordynator zespołów specjalnych, trener drugiej linii obrony w latach 2012-2015, a także w… Reprezentacji USA jako asystent defensywy i zespołów specjalnych oraz trener drugiej linii obrony, z którą zdobył brązowy medal podczas igrzysk sportów nieolimpijskich The World Games 2017.

– Cieszę się, że udało nam się wystartować w projektem Kadry Futbolu Flagowego i jestem zaszczycony, że mogę być jego sternikiem. Zarząd obdarzył mnie ogromnym zaufaniem i zrobię wszystko, żeby nie zawieść. Mam nadzieję, że Reprezentacja Polski i wizja rywalizacji na poziomie międzynarodowym podniesie rozpoznawalność całej dyscypliny w naszym kraju i przyczyni się do rozwoju zarówno sekcji seniorskich, jak i juniorskich w klubach futbolu amerykańskiego rywalizujących w PFL. Wierzę, że futbol flagowy może być dyscypliną, którą może uprawiać każdy niezależnie od wieku, płci czy doświadczenia przy niewielkim nakładzie kosztów – Daniel Piechnik, Selekcjoner oraz główny trener Reprezentacji Polski w Futbolu Flagowym.

Coraz głośniej mówi się o flagówce na Igrzyskach Olimpijskich 2028 w Los Angeles. To jest główny cel Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce. W sezonie 2022 zostaną zorganizowane oficjalne Mistrzostwa Polski w Futbolu Flagowym. Pierwszym przystankiem będzie turniej w Kolbudach, a całość zakończy się finałem Mistrzostw Polski w Rybniku podczas Alter Sports Festiwal (festiwal sportów alternatywnych). Turnieje eliminacyjne odbędą się w kilku lokalizacjach. Warto dodać, że Reprezentacja Futbolu Flagowego jest mocno priorytetowym projektem i jak w każdej reprezentacji – znajdą się w niej tylko najlepsi krajowi gracze.