Niesamowita passa Salaha. Goni wyczyn Ronaldo

W meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Interem Mediolan a Liverpoolem, wygranym przez gości 2:0, Mohamed Salah strzelił drugiego gola. Jak wyliczyli dziennikarze "The Mirror" było to już jego ósme spotkanie wyjazdowe z rzędu w tych rozgrywkach ze zdobytą bramką.

"The Reds" uczynili milowy krok w stronę awansu do ćwierćfinału Champions League, a jednym z bohaterów meczu był Salah, dla którego druga bramka była jednocześnie ósmym trafieniem w tym sezonie tych elitarnych rozgrywek.

Dziennikarze "The Mirror" zaznaczyli, że reprezentant Egiptu zapisał się na liście strzelców w ósmym wyjazdowym meczu Ligi Mistrzów z rzędu! Passa zaczęła się 3 listopada 2020 roku w spotkaniu w Bergamo z Atalantą. Następnie gwiazda Liverpoolu trafiała do siatki w meczach z Midtjylland, RB Lipsk, Realem Madryt, FC Porto, Atletico Madryt, a ostatnie gole to rywalizacje w Mediolanie - z AC Milan i niedawno z Interem.

Salah jest na dobrej drodze, aby spróbować wyrównać wyczyn Cristiano Ronaldo, który zdobywał bramki w 12 kolejnych starciach wyjazdowych w Champions League! Aby tak się stało musi poczekać do następnego sezonu, ponieważ w obecnych zmaganiach nie zdąży tego dokonać.